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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

3500 متر مکعب آب در هر هکتار برای شخم اول شالیزارها نیاز است

3500 متر مکعب آب در هر هکتار برای شخم اول شالیزارها نیاز است

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت: در هر هکتار مزارع شالیزاری سه هزار و 500 مترمکعب آب برای شخم اول نیاز است.

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه برای کل شالیزارهای استان میانگین مصرف هشت هزار متر مکعب است، افزود: اگر مصرف آب در شخم اول مدیریت شود، آب سد سفید رود برای خرداد و تیرماه ذخیره مطمئنی خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر900 میلیون متر مکعب آب در پشت سد سفید رود ذخیره شده است، اظهارداشت: از تمامی ظرفیت ها مثل چاه ها، آب بندان ها و ایستگاه های پمپاژ برای شخم و آماده سازی اراضی شالیکاری باید استفاده کرد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با عنوان اینکه هم اکنون آب در بیش از 98 درصد آب بندان های استان ذخیره سازی شده است، گفت: این سازه های بومی منبع خوبی برای تامین آب زراعی هستند.

وی با اشاره به اینکه آب یک کالای اقتصادی، امنیتی - سیاسی در جوامع بشری امروز است که باید در حفظ حجم و کیفیت آن بی نهایت دقت کرد.

روحی ماسوله اظهارداشت: وابستگی تولیدات کشاورزی به آب شیرین به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر بخش های اقتصادی و مصارف دیگر نیست.
 
وی ادامه داد: برای بهبود مدیریت آب راهکارهای از قبیل آموزش و افزایش سطح مشارکت کشاورزان و روستائیان در اداره منابع آب، جلوگیری از برداشت بی رویه آب، عدم آلودگی منابع آبی، مشارکت بخش خصوصی، افزایش تخصیص اعتبارات به حفظ آب، تغذیه سفره های زیرزمینی، اصلاح الگوی کشت، گسترش سیستم های نوین آبیاری و کانالها و لوله گذاری، توسعه مکانیزاسیون و تسطیح اراضی برای کاهش مصرف آب، توجه به افزایش راندمان مصرف آب، توجه به افزایش راندمان اقتصادی مصرف آب و توجه به افزایش شاخص کارایی مصرف آب بسیار ضروری است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان همچنین با بیان اینکه طی دو سال اخیر از دی ماه کود مورد نیاز در اختیار کشاورزان استان قرار می گیرد از شالیکاران خواست قبل از انجام هر کاری نوع کود دهی خاک را مشخص کنند.

کد مطلب 1291701

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