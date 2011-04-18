3500 متر مکعب آب در هر هکتار برای شخم اول شالیزارها نیاز است

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه برای کل شالیزارهای استان میانگین مصرف هشت هزار متر مکعب است، افزود: اگر مصرف آب در شخم اول مدیریت شود، آب سد سفید رود برای خرداد و تیرماه ذخیره مطمئنی خواهد بود.

وی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر900 میلیون متر مکعب آب در پشت سد سفید رود ذخیره شده است، اظهارداشت: از تمامی ظرفیت ها مثل چاه ها، آب بندان ها و ایستگاه های پمپاژ برای شخم و آماده سازی اراضی شالیکاری باید استفاده کرد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان با عنوان اینکه هم اکنون آب در بیش از 98 درصد آب بندان های استان ذخیره سازی شده است، گفت: این سازه های بومی منبع خوبی برای تامین آب زراعی هستند.

وی با اشاره به اینکه آب یک کالای اقتصادی، امنیتی - سیاسی در جوامع بشری امروز است که باید در حفظ حجم و کیفیت آن بی نهایت دقت کرد.

روحی ماسوله اظهارداشت: وابستگی تولیدات کشاورزی به آب شیرین به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر بخش های اقتصادی و مصارف دیگر نیست.