سیاست یکپارچه ساماندهی متکدیان در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسن آصفری ظهر دوشنبه با بیان این مطلب درجمع خبرنگاران افزود: حضور متکدیان پاکستانی در سطح شهرهای کشور از جمله شهراراک از مشکلات پیش روی کشور است افرادی که ضمن بازی با احساسات مردم زمینه بروز جرایمی چون کیف قاپی و جیب زنی را درشهرهای مختلف موجب شده اند.

وی با بیان اینکه این افراد پس ازجمع آوری از شهرهای یک استان در استان دیگری به کار خود ادامه می دهند، اظهار داشت: حل معضل متکدیان پاکستانی و هندی فعال در کشورمستلزم یک عزم ملی است.

وی در ادامه از تشکیل کمیته ساماندهی این متکدیان درفرمانداری شهرستان اراک خبر داد و گفت: این کمیته ضمن جمع آوری این افراد از سطح شهر، آن دسته از کسانی که با احساسات مردم بازی کرده و موجب بروز جرایمی درشهر می شوند را دراختیار دادگستری قرار خواهد داد.

فرماندار اراک با اشاره به احداث اردوگاه ابراهیم آباد در اراک گفت: با احداث این اردوگاه در سال جاری تمامی معتادین پر خطر ومتکدیان بی خانمان شهر ساماندهی می شوند.

آصفری در بخش دیگر سخنان خود نرخ بیکاری شهرستان اراک را 11 و نیم درصد عنوان کرد و گفت: اراک یکی از قطبهای صنعتی کشور است که بایدبا جهاد اقتصادی در حوزه اشتغالزایی برای جوانان آن در راستای حفظ این جایگاه تلاش کرد.

وی خاطر نشان کرد: دغدغه بیکاری نباید تنها دغدغه فرماندار باشد بلکه همه احزاب، گروههای سیاسی و دلسوزان باید رفع این معضل را دردستور کار خود قرار دهند.