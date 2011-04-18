درخشش دانشجویان گرگان در نمایشگاه نماز منطقه 10 دانشگاه آزاد

محمد امینی مفرد رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در این نمایشگاه اسما بای رتبه اول تایپوگرافی، محمد مهدی امیا رتبه اول بخش عکس و محمد زمان گلدسته و حسین عبدی رتبه اول و سوم بخش شعر را بخود اختصاص دادند.

گفتنی است جشنواره و نمایشگاه نماز منطقه 10 دانشگاه ازاد اسلامی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد.

برگزاری همایش پژوهشهای نوین در ریاضی در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان

هدی عبدی مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان گفت: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی 9 خردادماه سالجاری در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می شود.

وی افزود: علاقمندان به ارائه مقاله در این همایش تا تاریخ 22 اردیبهشت ماه فرصت دارند مقالات خود را با محورهای نظریه فازی، مدل سازی، آمار و احتمال، ریاضیات زیستی، توپولوژی بدون نقطه، ابرساختارهای جبری، ریاضیات مالی و محاسباتی، کاربرد ریاضیات در فیزیک و تحقیق در عملیات و بهینه سازی ارسال کنند.