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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۵۷

انتخابات تایلند پس از 5 سال بحران برگزار می شود

انتخابات تایلند پس از 5 سال بحران برگزار می شود

در پی بحران سیاسی در تایلند از سال ۲۰۰۶ تاکنون و تظاهرات بیشمار مخالفین دولت، نخست وزیر با تاکید بر شرکت تمام افراد در انتخابات عمومی آتی از برگزاری این انتخابات در اواخر ماه ژوئن یا اوایل جولای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "آبیسیت وجاجیوا" امروز دوشنبه سرانجام در پی تظاهرات بیشمار تایلندی ها به خواسته آنها برای برگزاری انتخابات زودهنگام تن در داد و اعلام کرد: انتخابات عمومی در اواخر ماه ژوئن یا اوایل جولای ( تیر ماه) برگزار می شود.

وی با تاکید بر برگزاری انتخاباتی بر اساس عدالت و انصاف در مجلس تایلند گفت: این انتخابات پس از انحلال مجلس در اوایل ماه مه برگزار می شود و مهمتر از انتخابات قبلی است. پس از آنکه تایلند شاهد انواع بحران های مختلف بود، این انتخابات ثبات را برای کشور به ارمغان می آورد و سرنوشت تایلند را تعیین می کند.

آبیسیت وجاجیوا در حالی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در تایلند شده است که سرخ پوشان در ادامه بحران سیاسی در کشور اخیرا در بانکوک تظاهرات کردند. سرخپوشان از هواداران "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶، از قدرت سرنگون شد.

کد مطلب 1291711

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