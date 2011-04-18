انتخابات تایلند پس از 5 سال بحران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "آبیسیت وجاجیوا" امروز دوشنبه سرانجام در پی تظاهرات بیشمار تایلندی ها به خواسته آنها برای برگزاری انتخابات زودهنگام تن در داد و اعلام کرد: انتخابات عمومی در اواخر ماه ژوئن یا اوایل جولای ( تیر ماه) برگزار می شود.

وی با تاکید بر برگزاری انتخاباتی بر اساس عدالت و انصاف در مجلس تایلند گفت: این انتخابات پس از انحلال مجلس در اوایل ماه مه برگزار می شود و مهمتر از انتخابات قبلی است. پس از آنکه تایلند شاهد انواع بحران های مختلف بود، این انتخابات ثبات را برای کشور به ارمغان می آورد و سرنوشت تایلند را تعیین می کند.

آبیسیت وجاجیوا در حالی خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در تایلند شده است که سرخ پوشان در ادامه بحران سیاسی در کشور اخیرا در بانکوک تظاهرات کردند. سرخپوشان از هواداران "تاکسین شیناواترا"، نخست وزیر پیشین تایلند هستند که طی کودتایی در سال ۲۰۰۶، از قدرت سرنگون شد.