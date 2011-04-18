آمبولانسهای خارجی اورژانس کشور ربع قرن عمر کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غلامرضا معصومی روز دوشنبه در نشست خبری اولین کنگره و جشنواره ملی فوریتهای پزشکی اظهارداشت: از سال 83 تا کنون برای تامین آمبولانسهای اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور، از تولیدات داخل استفاده کرده ایم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چه تعداد از آمبولانسهای اورژانس کشور توسط شرکتهای داخلی تامین می شوند، افزود: بر اساس دستور وزیر بهداشت، اجازه تامین آمبولانس از محل واردات را نداریم. بر همین اساس از سال 83 حدود سه هزار و 600 آمبولانس از شرکتهای داخلی برای اورژانس کشور خریداری کرده ایم.

معصومی با اشاره به اینکه 100 دستگاه اتوبوس آمبولانس از شرکتهای داخلی خریداری شده و امسال وارد ناوگان اورژانس کشور می شود، ادامه داد: 7 قلم از تجهیزات اصلی داخل کابین آمبولانسها کاملا داخلی است و برخی اقلام مثل ونتیلاتور و ای سی شوک که در برخی از آمبولانسها استفاده شده است، از خارج وارد می شود.

رئیس اورژانس کشور در ادامه به فعالیت هزار و 850 پایگاه اورژانس در کشور اشاره کرد و افزود: البته می بایست تا آخر برنامه چهارم توسعه کشور حدود دو هزار و 200 پایگاه راه اندازی می شد که حدود 330 تا 350 پایگاه کم داریم.

وی با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم بیشتر به جاده های فرعی و روستایی کشور در بحث امدادرسانی توجه داریم، گفت: نظر ما این است که با توجه به اینکه بیش از 150 هزار کیلومتر جاده فرعی داریم، مقرون به صرفه نیست که پایگاه احداث کنیم. بنابراین، بر روی امداد هوایی تاکید داریم.

معصومی با اشاره به 28 هزار کیلومتر جاده اصلی که 85 درصد بار ترافیکی جاده های کشور را دارند، افزود: راه اندازی پایگاههای اورژانس در جاده های فرعی نیازمند تامین 100 هزار نیرو است که عملا غیرممکن خواهد بود.

رئیس اورژانس کشور از وجود 7 مرکز امداد هوایی با در اختیار داشتن یک بالگرد خبر داد و گفت: 6 مرکز امداد هوایی توسط بالگردهای اجاره ای فعال هستند چون تا کنون ردیف بودجه برای خرید بالگرد نداشته ایم.

وی افزود: برای ایجاد پایگاههای هوایی امداد و نجات در کشور نیازمند خرید 44 بالگرد هستیم.