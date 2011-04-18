به گزارش خبرنگار مهر، بنای قدیمی اداره برنامه‌های تئاتر سال‌ها است که به عنوان تنها مکان تمرین گروه‌های تئاتری مورد بهره برداری قرار گرفته است. فرسودگی این بنا باعث نگرانی اهالی تئاتر و مدیریت این ساختمان تئاتری شد و از این رو در سال 89 تصمیم گرفته شد تا اداره برنامه‌های تئاتر و خانه نمایش بعد از برگزاری بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تعطیل و مورد بازسازی قرار گیرد.



در همان ایام بود که طی گفتگویی که مریم معترف مدیر اداره برنامه‌های تئاتر با سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت طبق دستور وزیر ارشاد قرار شد تا بنای مجاور اداره تئاتر نیز خریداری و به فضای تمرین گروه‌های تئاتری اضافه شود. همچنین قرار شد تا مکانی استیجاری در خیابان فرصت برای تمرین موقت گروه‌های تئاتر مورد استفاده قرار گیرد.



حتی قرار شد با موافقت حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی و طبق گفته مدیر اداره برنامه‌های تئاتر در همان مکان استیجاری سالنی نیز به صورت موقت به عنوان خانه نمایش تجهیز شود تا اجراهای گروه‌های نمایشی به تعویق نیفتد. این اتفاق طی یک سال گذشته اتفاق بسیار مثبت و قابل توجهی بود که امید می‌رفت با آغاز سال 90 به وقوع بپیوندد.









متأسفانه با آغاز سال 90 نه تنها بازسازی بنای قدیمی اداره برنامه‌های تئاتر آغاز نشد بلکه مکان استیجاری مد نظر هم برای تمرین گروه‌های تئاتری تهیه نشد. این در حالی است که گروه‌های تئاتری متقاضی اجرا نیازمند فضایی برای تمرین هستند. برنامه‌های خانه نمایش هم با تعطیلی اداره تئاتر لغو شده است و در شرایطی که تئاتر ایران از کمبود سالن رنج می‌برد خانه نمایش هم از چرخه فعالیت کنار رفت.



این در حالی است که استفاده مجدد از بنای قدیمی اداره تئاتر هم به لحاظ نبود ایمنی لازم و فرسودگی بنا تصمیم مناسبی نیست.

