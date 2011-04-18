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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

طرح مبارزه با مواد مخدر در 29 نقطه آلوده زنجان اجرا شد

طرح مبارزه با مواد مخدر در 29 نقطه آلوده زنجان اجرا شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان زنجان گفت: طرح ضربتی برخورد با سوداگران مرگ در 29 نقطه از مناطق آلوده استان اجرا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ معرفت‌اله جوزی ظهر دوشنبه در حاشیه اجرای این طرح در جمع خبرنگاران افزود: با اجرای این طرح 67 خرده‌فروش، نگه‌دارنده و معتاد به موادمخدر، دستگیر و حدود چهار کیلوگرم انواع موادمخدر، کشف و ضبط شد.
 
وی اجرای طرح پاک‌سازی مناطق آلوده به موادمخدر را در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی عنوان ‌کرد و افزود: همچنین طرح کنترل محورهای مواصلاتی، مبارزه با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان موادمخدر، در سطح شهرستانهای استان نیز به‌مدت یک هفته به اجرا در آمد.
 
سرهنگ جوزی افزود: با اجرای این طرح 10 قاچاقچی و 57 نگه‌دارنده و معتاد به موادمخدر، دستگیر شده و در بازرسی از این متهمان، در مجموع سه کیلو و 197 گرم انواع مواد، کشف شده است که متهمان این پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.
کد مطلب 1291726

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