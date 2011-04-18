"میکروفون" بهترین فیلم جشنواره استانبول شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از اسکرین دیلی در جریان سی امین دوره جشنواره بین المللی فیلم استانبول ترکیه که شنبه شب به پایان رسید ، فیلم " میکروفون" برنده جایزه لاله طلایی جشنواره شد.



این دومین فیلم احمد عبدالله است که با بودجه ای اندک ساخته شده و به دنیای زیر زمینی موسیقی و هنر در اسکندریه مصر می پردازد.



جایزه ویژه هیئت داوران میان دو فیلم تقسیم شد.فیلم های " نا امیدی بزرگ ما" ساخته سیفی تئومان از ترکیه و "یک زندگی مفید" ساخته فدریکو ویروج محصول اروگوئه به طور مشترک جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کردند.



کلر دنی بانوی فیلمساز فرانسوی ریاست هیئت داوران این دوره از جشنواره استانبول را بر عهده داشت. دیگر اعضای این هیئت عبارت بودند از : آنا بونایوتو بازیگر ایتالیایی ، پیرس هندلینگ مدیر جشنواره تورنتو ، پریهان ماگدن نویسنده اهل ترکیه ، جیم استارک تهیه کننده آمریکایی ، ژاکوب تیرنی فیلمساز کانادایی و هولیا اوجانسو مدیر سابق جشنواره استانبول.



جایزه بهترین فیلم ترکیه ای جشنواره هم به فیلم "‌مو" اثر تایفان پیر سلیموغلو اهدا شد.پیر سلیموغلو همچنین جایزه بهترین کارگردانی ر ابه دست آورد.در بخش فیلم های داخلی جایزه ویژه هیئت داوران به فیلم " مطبوعات" ساخته سدات ییلماز تعلق گرفت.

اعضای هیئت داوران جشنواره در بخش داخلی به ریاست رها اردم فیلمساز ترک تبار مقیم ایتالیا هم عبارت بودند از : تولین اوزن بازیگر ، فاتح اوزگوون منتقد سینما ، کارل اوخ مدیر هنری جشنواره کارلو وی واری و جی وایسبرگ منتقد فیلم.



جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان هم به فیلم " جنگل نروژی" ساخته تران آن هونگ فیلمساز ویتنامی اهدا شد.

