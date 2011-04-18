اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رئیس کمیته اجرایی هیئت فوتبال آذربایجان غربی از اعزام تیم هیئت فوتبال ارومیه به رقابتهای لیگ متمرکز دسته دو باشگاه های جوانان کشور خبر داد و افزود: نخستین مرحله این رقابتها با حضور 18 تیم در سه گروه شش تیمی از 29 فروردین ماه جاری به مدت شش روز در شیراز برگزار می شود.

ابراهیم بهجت در ادامه اظهار داشت: این رقابتها در سه مرحله برگزار و در آن تیمها به صورت دوره ای با هم به رقابت پرداخته و در پایان سه تیم برترهر گروه به مرحله بعدی راه می یابند.

وی بیان داشت: در مرحله دوم این رقابتها 9 تیم در دو قالب گروه چهار و پنج تیمی با هم به رقابت پرداخته تا در پایان چهار تیم راه یافته به مرحله نهایی، تکلیف تیمهای برتر کشور را مشخص کنند.

تیم هیئت فوتبال ارومیه، به عنوان نماینده استان آذربایجان غربی در این رقابتها حضور خواهد داشت.

برگزاری همایش بزرگ کوهنوردان شهرستان ارومیه

هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی آذربایجان غربی به منظور گرامیداشت روز ملی زمین پاک همایش بزرگ کوهنوردان شهرستان ارومیه را برگزار می کند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی آذربایجان غربی در این راستا گفت: این همایش با حضور تمامی گروه های کوهنوردی فعال شهرستان ارومیه که بالغ بر 300 نفر هستند با همکاری اداره کل منابع طبیعی استان و شهرداری ارومیه برگزار می شود .

آزادی در ادامه افزود: این همایش در دوم اردیبهشت ماه سال جاری از محل روستای جانوسلو برگزار شده که ازعموم علاقه مندان جهت حضور در این همایش بزرگ تفریحی، ورزشی دعوت می شود.

وی خاطر نشان کرد: در این همایش ضمن پاکسازی منطقه ی سرداغی به تعدادی از شرکت کنندگان جوایزی اهدا خواهد شد.

دیدار تیم های والیبال ارومیه و داماش گیلان

در ادامه مرحله پلی آف رقابت های لیگ برتر والیبال کشور دو تیم ارومیه و داماش برای صعود به دیدار پنجم – ششمی به مصاف هم می روند.

تیم ارومیه که در دور یک چهارم با نتیجه دو بر صفرمقلوب تیم سایپا کرج شد پیش ازاین نیز در مرحله گروهی عنوان چهارم گروه “ب” را کسب کرده بود.

داماش گیلان نیز با معدنی، سرمربی سابق تیم ملی، در مرحله یک چهارم با نتیجه دو برصفرمغلوب کاله آمل شد.

دیدار نخست بازنده های مرحله یک چهارم نهایی، روز چهارشنبه ۳۱ فروردین در رشت برگزارخواهد شد و دیدار دوم نیز چهارم اردیبهشت در ارومیه خواهد بود.