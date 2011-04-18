به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدجواد حاج علی اکبری در جمع اعضاء و مسئولان این تشکل دانش آموزی اظهار کرد: ما زمینه را برای دانش آموزان فراهم می‌کنیم تا آنها اتاق فکر تشکیل دهند و با خلاقیت طرح‌ها و ایده‌های خود، فرهنگ جهاد اقتصادی را در محیط مدرسه، خانواده و فضای عمومی نهادینه کنند.

وی با بیان این که در حال حاضر حدود 400 هزار دانش آموز در کشور عضو انجمن‌های اسلامی دانش آموزان هستند، اذعان کرد: این تشکل دانش آموزی در تربیت جهادی دانش آموزان رویکرد خوبی داشته و در عرصه تعلیم و تربیت یک فرصت محسوب می‌شود.

حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به اینکه شناسایی جریان جنگ نرم در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فکری و تربیتی ضروری است، افزود: سرمایه‌گذاری معطوف ‌آینده دشمن، روی حوزه فکری و تربیتی نسل امروز است و جمع بندی دشمن این است که فارغ از سایر حوزه‌ها که البته در این حوزه‌ها با شکست مواجه شده روی حوزه فرهنگی و تربیتی کار کند و اهداف خود را پیش ببرد.

نماینده مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان ادامه داد: بر این اساس نقش آموزش و پرورش و تشکل‌های دانش‌آموزی پیچیده است، چرا که ظرفیت‌ها و زمینه‌ها فراهم و نسل آماده‌تر و در عین حال توطئه دشمن پیچیده‌تر می‌شود و این پیچیدگی در حوزه تعلیم و تربیت است.

وی دربخشی از سخنانش طرح تحول الگوی تعالی دختران را از دیگر برنامه‌های در دست اقدام این تشکل دانش آموزی عنوان کرد و گفت: در نظر داریم که بحث انجمن‌های دخترانه، قرارگاه دخترانه، راهیان نور دختران، اردوهای جهادی دخترانه و هم کلاسی آسمانی دخترانه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

حاج علی اکبری در پایان با بیان این که از برنامه‌های اصلی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در سال جاری توجه ویژه به انجمن‌های دانش‌آموزی و تقویت آنهاست، ماموریت فعلی این تشکل دانش‌آموزی را نگاه نیروسازی برای انقلاب اسلامی عنوان کرد.