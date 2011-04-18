امیدواریم بحران بحرین هرچه زودتر حل و فصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی گفت: نشست سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان با هدف ارتقای همکاری ها در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی برگزار شد.

وزیر امور خارجه ارتقای همکاری ها در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی، تبادلات دانشگاهی، علمی و صنعتی را از اهداف برپایی نشست سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان عنوان کرد و اظهار داشت: این یک نشست ویژه ای در ارتباط با کشورهای همسایه بود که بیانیه ای هم در پایان آن صادر شد تا در آن چارچوب همکاری ها و نحوه ارتقای این همکاری ها مشخص شود.



وی افزود: قرار بر این شد؛ کمیته ای متشکل از نمایندگان این سه کشور، موضوعات را پیگیری کرده و مکانیزم اجرایی آن را مشخص کنند. اجلاس بعدی هم ظرف چند ماه آینده در نخجوان تشکیل خواهد شد.



علی اکبر صالحی همچنین درباره اوضاع بحرین نیز گفت: امیدواریم بحرانی که در بحرین به وجود آمده است، هر چه زودتر به نحوی که مطالبات مشروع مردم این کشور برآورده شده، حل و فصل شود.

