آستارا سومین مرز فعال کشور در زمینه صادرات و واردات شد

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال میزان 339 هزار و 344 تن کالا از طریق مرزهای جاده ای استان وارد و 553 هزار و 801 تن کالا صادر شده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 552 هزار و 59 تن کالا از مرز آستارا به سایر کشورها صادر شده که از این لحاظ آستارا در بین 22 مرز فعال جاده ای با 10.9 درصد حجم کل صادرات، مقام سوم (صادرات) را بخود اختصاص داده است.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: در این مدت 319 هزار و 770 تن کالا از این مرز توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای وارد کشور شده که در مقایسه با سایر مرزهای کشوری این مرز با 11 درصد حجم کل واردات مقام سوم کشوری (واردات) را کسب کرده است.

وی ادامه داد: طی این مدت تعداد یک میلیون و 42 هزار و 525 نفر مسافر از پایانه مرزی تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57 درصد رشد داشته است ازاین تعداد مسافر 513 هزار و 601 نفر را مسافران ورودی و 528 هزار و 924 نفر را مسافران خروجی از کشور تشکیل داده اند.