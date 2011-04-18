  1. استانها
  2. گیلان
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

طی سال گذشته/

آستارا سومین مرز فعال کشور در زمینه صادرات و واردات شد

آستارا سومین مرز فعال کشور در زمینه صادرات و واردات شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان گفت: سال گذشته مرز آستارا عنوان سومین مرز فعال کشوری در زمینه صادرات و واردات را به خود اختصاص داد.

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال میزان 339 هزار و 344 تن کالا از طریق مرزهای جاده ای استان وارد و 553  هزار و 801 تن کالا صادر شده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 552 هزار و 59  تن کالا از مرز آستارا به سایر کشورها صادر شده که  از این لحاظ آستارا در بین  22 مرز فعال جاده ای با 10.9 درصد حجم کل صادرات، مقام سوم (صادرات) را بخود اختصاص داده است.

مدیرکل پایانه های گیلان گفت: در این مدت 319 هزار و 770 تن کالا  از این مرز توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای وارد کشور شده که در مقایسه با سایر مرزهای کشوری این مرز با 11 درصد حجم کل واردات مقام سوم کشوری (واردات) را کسب کرده است.

وی ادامه داد: طی این مدت تعداد یک میلیون و 42 هزار و 525 نفر مسافر از پایانه مرزی تردد کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57 درصد رشد داشته است ازاین تعداد مسافر 513 هزار و 601 نفر را مسافران ورودی و 528 هزار و 924 نفر را مسافران خروجی از کشور تشکیل داده اند.

کد مطلب 1291741

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها