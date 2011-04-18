به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمیدرضا ارشادمنش اظهار کرد: این اعتبار با هدف فرهنگ‌سازی در مباحث آموزشی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ارتقای شاخص‌های پژوهشی حوزه مدیریت شهری و روستایی سراسر کشور به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص یافته و امیدواریم با انجام پژوهش‌های کاربردی و تشکیل دوره‌های آموزشی شاهد ارتقای سطح خدمت‌رسانی آنها به شهروندان باشیم.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در ادامه افزود: در حال حاضر بررسی ابعاد گسترده اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تاثیر آن بر حوزه‌های مدیریت شهری و روستایی از جمله درآمدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، چگونگی مهار آثار تورمی آن و شناسایی و ایجاد درآمدهای پایدار برای مدیریت شهری و روستایی از محورهای اصلی امور پژوهشی و آموزشی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها محسوب می‌شود که با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی انتظار می‌رود تا دست‌اندرکاران این حوزه‌ها گام‌های بلندی در خصوص مباحث اقتصادی مرتبط با شهر و روستا بردارند.

ارشادمنش همچنین اعلام کرد: پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور آماده همفکری و همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در موضوعات مرتبط با امور اقتصادی و اعتبارات و درآمدهای شهرداری‌ها ودهیاری‌هاست.