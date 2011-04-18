خیرین زاوه 100 میلیون تومان به بهزیستی کمک کردند

فرشته رجب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: این مشارکت‌ها 11 میلیون تومان به صورت نقدی، حدود 70 میلیون تومان غیر نقدی و 21 میلیون تومان نیز مشارکت خدماتی بوده است.

وی در زمینه‌ عملکرد ستاد مناسب ‌سازی این شهرستان گفت: کل اعتبارات این ستاد در سال گذشته 15 میلیون تومان بوده است که به مناسب ‌سازی دو اداره‌ بهزیستی و فرمانداری اختصاص یافته است.

وی درباره‌ اجرای طرح اجتماع محور در زاوه گفت: غنی‌سازی کتابخانه‌ روستای سهل‌آباد، معرفی 12 مددجو به مرکز مشاوره‌ ژنتیک در مشهد، اجرای دوره‌های آموزشی پیش و بعد از ازدواج برای هزار و 500 مددجو، آموزش مهارت‌های زندگی و پیشگیری از اعتیاد برای 449 داوطلب از جمله‌ برنامه‌های اجرا شده، در این طرح است.

رجب‌زاده در خصوص مشکلات این شهرستان بیان کرد: در حال حاضر پزشک متخصص در شهرستان زاوه نداریم و امکانات پزشکی و کمک‌ پزشکی برای توانبخشی مددجویان معلول نیز در دسترس نیست.

وی افزود: به جز بانک‌های ملی، صادرات و کشاورزی و یک شاخه‌ فرعی صندوق مهر امام‌رضا هیچ بانک و مؤسسه‌ مالی دیگری در شهرستان زاوه تأسیس نشده و این مسئله، باعث می‌شود مددجویان تحت پوشش نتوانند از امکانات و تسهیلات بانک‌های مختلف برای مسکن و سایر نیازها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تا کنون حدود 80 میلیون تومان برای احداث ساختمان جدید بهزیستی هزینه شده گفت: این ساختمان تا خرداد ماه به بهره‌برداری می‌رسد و مشکل اجاره‌نشینی اداره‌ بهزیستی که مشکلات زیادی را برای مددجویان و کارکنان ایجاد می‌کند، حل خواهد شد.