صدور 10 هزار پروانه مهارت فنی به شاغلان صنعت ساختمان آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا رزمجوی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای تعیین مهارت شاغلان صنعت ساختمان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی طی سال گذشته بیش از سه هزار گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای و بیش از 10 هزار پروانه مهارت صادر کرده است.

وی در ادامه بیان داشت: شناسایی، ساماندهی و تعیین میزان مهارت شاغلان نیروی کار بخش صنعت ساختمان و استفاده کارگران این بخش از مزایای بیمه تامین اجتماعی از اهداف اخذ آزمون مهارت فنی و صدور گواهینامه و پروانه مهارت به کارگران صنعت ساختمان است.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی همچنین خاطر نشان کرد: این اداره در راستای تعیین مهارت شاغلان صنوف در بخشهای مختلف و برگزاری آزمونهای آموزشی و ادواری در سال آتی طبق جدول زمانبندی شده اقدام کرده بطوریکه پیش بینی می شود بر اساس رویکرد جدید سازمان و توجه ویژه به مشاغل خانگی در سال جاری بیش از 100 هزار نفر در آزمون های مهارتی شرکت کنند.