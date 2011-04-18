عملیات مبارزه شیمیایی آفت سن گندم در نهبندان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علیرضا خیرخواه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این عملیات با پنج دستگاه سمپاش پشت تراکتوری و فرغونی یکصد لیتری بدلیل اهمیت استراتژیک محصول گندم انجام می شود.

وی افزود: نهبندان یکی از کانون های دائمی آفت سن گندم در استان خراسان جنوبی به شمار می رود و هر ساله نیز در حجم وسیعی از مزارع گندم و جو سمپاشی انجام می شود.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود در سال جاری حدود 500 هکتار از اراضی گندم و جو مبارزه شیمیایی آفت سن صورت گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی نهبندان گفت: امسال کار برداشت غلات از سطح شش هزار هکتار گندم و جو آبی با بهره گیری از 9 دستگاه کمباین و 25 دستگاه دروگر در سطح شهرستان انجام می شود.

خیرخواه افزود: برای فعالیت این تعداد از ماشین های برداشت پیش بینی 150 هزار لیتر نفت گاز نیاز است.

وی کیفیت برداشت را بسیار ضروری عنوان کرد و تصریح کرد: آموزش کمباین داران قبل از برداشت انجام می شود و حداکثر زمان برداشت در واحد سطح به ازای هر هکتار دو ساعت است.

وی بیان داشت: کمباین داران باید این نرم را رعایت کنند تا برداشت به نحو عالی انجام شود.

خیرخواه یادآورشد: در سال زراعی گذشته مبلغ هفت میلیارد ریال غرامت به کشاورزان و دامداران خسارت دیده پرداخت شده است.