کاخ "آتابای" به کاخ موزه‌ رامسر واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ آتابای 3463 مترمربع زمین به انضمام 4477 مترمربع عرصه مسکونی دارد و در کنار کاخ ـ موزه رامسر واقع شده است.
این کاخ از سوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان در اختیار مؤسسه فرهنگی موزههای بنیاد قرار گرفته است.
کاخ آتابای در شهرستان رامسر مجاور کاخ ـ موزه رامسر به این موزه واگذار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ آتابای 3463 مترمربع زمین به انضمام 4477 مترمربع عرصه مسکونی دارد و در کنار کاخ ـ موزه رامسر واقع شده است.
این کاخ از سوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان در اختیار مؤسسه فرهنگی موزههای بنیاد قرار گرفته است.
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