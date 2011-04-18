کاخ "آتابای" به کاخ موزه‌ رامسر واگذار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ آتابای 3463 مترمربع زمین به انضمام 4477 مترمربع عرصه مسکونی دارد و در کنار کاخ ـ موزه رامسر واقع شده است.

این کاخ از سوی سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان در اختیار مؤسسه‌ فرهنگی موزه‌های بنیاد قرار گرفته است.

