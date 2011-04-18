3.5 تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیرسرتیپ احمدعلی گودرزی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سه هزار و 576 کیلوگرم انواع مواد مخدر با انجام عملیات انتظامی از اشرار و قاچاقچیان مسلح، طی 24 ساعت گذشته در استان کشف شد.
وی با بیان اینکه از این میزان حدود دو تن و 570 کیلوگرم تریاک و مابقی کراک، حشیش و مرفین است، عنوان کرد: در این راستا بالغ بر شش نفر از عوامل اصلی حمل مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
امیر گودرزی اضافه کرد: این میزان مواد مخدر طی 24ساعت گذشته از سه دستگاه تریلی کشف شده است.
وی ادامه داد: در این راستا به دنبال اخبار و اطلاعات رسیده مبنی بر ورود محموله ای از مواد مخدر از کشور افغانستان به داخل ایران با انجام عملیات انتظامی منسجم، ماموران ایست و بازرسی سهل آباد نهبندان موفق به کشف سه تن و170 کیلوگرم انواع مود مخدر شدند.
امیرگودرزی ادامه داد: همچنین به دنبال این عملیات از چند دستگاه تریلی 406 کیلوگرم مواد مخدر توسط ماموران انتظامی استان کشف شد.
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین از کشف حدود 300 بطری انواع مشروبات الکلی خارجی در روز دوم فروردین امسال در استان خبر داد و گفت: این محموله مشروبات الکلی از استانهای غرب کشور وارد خراسان جنوبی شده بود.
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