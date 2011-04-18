3.5 تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیرسرتیپ احمدعلی گودرزی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: سه هزار و 576 کیلوگرم انواع مواد مخدر با انجام عملیات انتظامی از اشرار و قاچاقچیان مسلح، طی 24 ساعت گذشته در استان کشف شد .

وی با بیان اینکه از این میزان حدود دو تن و 570 کیلوگرم تریاک و مابقی کراک، حشیش و مرفین است، عنوان کرد: در این راستا بالغ بر شش نفر از عوامل اصلی حمل مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

امیر گودرزی اضافه کرد: این میزان مواد مخدر طی 24ساعت گذشته از سه دستگاه تریلی کشف شده است .

وی ادامه داد: در این راستا به دنبال اخبار و اطلاعات رسیده مبنی بر ورود محموله ای از مواد مخدر از کشور افغانستان به داخل ایران با انجام عملیات انتظامی منسجم، ماموران ایست و بازرسی سهل آباد نهبندان موفق به کشف سه تن و170 کیلوگرم انواع مود مخدر شدند .

امیرگودرزی ادامه داد: همچنین به دنبال این عملیات از چند دستگاه تریلی 406 کیلوگرم مواد مخدر توسط ماموران انتظامی استان کشف شد .