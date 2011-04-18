همایش کشوری تغذیه از دیدگاه اسلامی در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی کرد افشار استاد طب سنتی ایران پیش از ظهر دوشنبه در این همایش در گرگان افزود: سلامت جسمی و روانی انسان به میزان قابل توجهی به نوع تغذیه، کیفیت مواد غذایی و ویتامین ها مربوط است.

وی در زمینه نقش تغذیه در سلامت جسم و روان گفت: تغذیه پیوندی ناگستنی با روح و روان افراد دارد، علم تغذیه که به سرعت در حال توسعه و پیشرفت است و به حقایق و اطلاعات فراوانی درباره غذای مناسب و چگونگی تاثیر آن در ایجاد یک بدن سالم و نیرومند دست یافته است.

وی تاکید کرد: آگاهی از اصول صحیح تغذیه برای تمام افراد و آحاد یک جامعه لازم است و باید فرا گرفته شود.

کرد افشار تصریح کرد: رهنمودهای اسلام در مورد خوردن، بسیار مهم و ارزشمند هستند و نه تنها سلامت جسم بلکه سلامت روح و جان را نیز تضمین می‌کنند بنابراین حائز اهمیت بوده و باید بسیارمورد توجه قرارگیرد.



استاد دانشگاه طب ستی ایران عنوان کرد: امروزه بسیاری از مردم با پرخوری و مصرف بی رویه توصیه های اسلام را نادیده گرفته و سلامت و شادابی خود را فدا می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه تغذیه و رعایت دستورات بهداشتی در حین خوردن و آشامید ، یکی از مهمترین عوامل سلامت، شادابی و طول عمر است، افزود: اگر مردم عزیز بدانند که چه غذائی را باید خورد و چه غذائی را نباید خورد و یا چه اندازه، چگونه و چه زمانی باید به خوردن غذا و آشامیدنی ها مبادرت ورزند بی‌تردید از بسیاری از بیماری‌ها که آنها را تهدید می کنند، مصون می مانند.