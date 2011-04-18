به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ایران در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش مقابل الریان قطر گفت: مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شرایط خاص خود را دارد. با توجه به اینکه به عنوان فینالیست دوره گذشته در این دوره از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت کرده‌ایم، تیم‌ها با نگاه و انگیزه خاصی مقابل ما ظاهر می شوند. به همین خاطر معتقدم امسال به نسبت دوره گذشته کاری دشوارتر پیش رو داریم.

وی در ادامه افزود: اینکه تیم الریان را در قطر به راحتی شکست دادیم به این معنا نیست که فردا سه شنبه این تیم قطری به راحتی مقابل ما تسلیم خواهد شد. هر بازی شرایط خاص خود را دارد و ممکن است حریف قطری در بازی روز سه‌شنبه متفاوت با تیمی باشد که دو هفته قبل در قطر مقابل ما ایستاد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: بازی با ذوب آهن آخرین فرصت تیم الریان است به همین خاطر این تیم برای صعود بهترین بازی خود را به نمایش می گذارد. برای مقابله با این تیم باانگیزه از شاگردانم خواسته‌ام روز سه شنبه بسیار قدرتمند و باروحیه ظاهر شوند و بهترین بازی خود را انجام دهند، حتی بهتر از بازی رفت.

ابراهیم زاده در ادامه از غیبت قاسم حدادی فر در بازی با الریان قطر خبر داد و گفت: قطعا جای خالی حدادی فر در ترکیب تیم ذوب آهن احساس خواهد شد اما من جایگزینی مناسب برای او انتخاب کرده ام تا مانند بازی رفت نمایش خوبی داشته باشیم.

وی در خصوص شرایط تیم فوتبال الریان نیز گفت: من فکر نمی کنم که تیم الریان برای باخت به اصفهان بیاید. فوتبال ورزشی غیرقابل پیش بینی است و من در این رشته ورزشی آموخته‌ام هیچ تیمی را دستکم نگیرم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در واکنش به عدم استقبال خبرنگاران کشورهای عربی از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا خطاب به مسئولان AFC و مدیررسانه‌ای کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: حضور رسانه‌های ایرانی در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بسیار محسوس است. ما پیش و بعد از مسابقه شاهد حضور پررنگ خبرنگاران در سالن های کنفرانس هستیم و من افتخار می کنم به رسانه‌های ایرانی که به این خوبی از نمایندگان خود در پیکارهای آسیایی حمایت و پشتیبانی می کنند اما در دیگر کشورها کمتر شاهد چنین استقبالی هستیم که جا دارد مسئولان AFC به این مورد توجه کنند.

تیم فوتبال ذوب آهن ایران در هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20 فردا سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف الریان قطر می رود.