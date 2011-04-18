مسئولیت بیماران اورژانسی فقط بر عهده 115 است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدعلی عبدالهی روز دوشنبه در نشست خبری اولین کنگره و جشنواره ملی فوریتهای پزشکی از دخالت برخی آمبولانسهای خصوصی در امداد رسانی به بیماران اورژانسی انتقاد کرد و افزود: هیچ کس حق دخالت در این امور را ندارد.

وی با اشاره به کارطاقت فرسای تکنسینهای فوریتهای پزشکی، گفت: جامعه 14 هزار نفری تکنسینهای فوریتهای پزشکی از سال 85 فعالیت خود را آغاز کرده اند و همواره درگیر کارهای عملیاتی هستند.

عبدالهی با عنوان این مطلب که آسیبهای شغلی سلامت تکنسینهای فوریتهای پزشکی را تهدید می کند، افزود: در این کنگره به مباحثی در زمینه راهکارهای مقابله با آسیبهای جسمانی تکنسینها، بحثهای تخصصی اورژانس پیش بیمارستانی و آموزش و پژوهش در زمینه ارتقای علمی تکنسینها خواهیم پرداخت.

وی از ارسال 55 مقاله به دبیرخانه این کنگره و پذیرش 27 مقاله در قالب پوستر و سخنرانی خبر داد و گفت: در این کنگره که روزهای 13 و 14 اردیبهشت ماه امسال برگزار می شود، اولین تمبر یادبود اورژانس به مناسبت 36 سال فعالیت اورژانس پیش بیمارستانی کشور رونمایی می شود.

در ادامه محمدرضا محمد، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی از برپایی نمایشگاه تجهیزات پزشکی در حاشیه برگزاری این کنگره خبر داد و افزود: تولیدات تجهیزات پزشکی ساخت داخل قابل رقابت با محصولات اروپایی و آمریکایی است.

وی با اشاره به صادرات تجهیزات پزشکی ساخت داخل که استانداردهای جهانی را دارند، گفت: در بخش اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی، توانسته ایم بخشی از نیازهای داخل کشور را تامین کنیم.

محمد از حضور 30 شرکت ایرانی تجهیزات پزشکی در فضایی به وسعت 300 مترمربع خبر داد و افزود: در این نمایشگاه آخرین دستاوردها و تولیدات داخلی به نمایش گذاشته می شود.