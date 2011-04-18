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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

جشنواره عکس فیروزه تبریز، اولین جشنواره زنده عکاسی کشور است

جشنواره عکس فیروزه تبریز، اولین جشنواره زنده عکاسی کشور است

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز جشنواره عکس فیروزه تبریز را نخستین جشنواره زنده عکاسی کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری چهارمین جشنواره عکس فیروزه افزود: جشنواره عکس فیروزه به جشنواره‌ای هم‌تراز با جشنواره‌های شاخص و تاثیرگذار کشور تبدیل شده است و بی‌شک در آینده نیز در عرصه هنر عکاسی جریان‌ساز خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی رویدادها و اخبار این جشنواره اضافه کرد: ضرورت دارد که رویدادهای این جشنواره در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب یافته تا اعتبار و جایگاه آن بیش از پیش ارتقا یابد.

شهردار تبریز همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد تنوع و نوآوری در بخش‌های مختلف جشنواره سراسری عکس فیروزه خاطر نشان کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اجرای این جشنواره به ثبت زیبایی‌ها و سیمای مطلوب شهر تبریز منجر شود.

نوین تاکید کرد: مجموعه شهرداری تبریز که وظیفه برگزاری این جشنواره را بر عهده گرفته در تلاش است که آثار ارائه شده توسط عکاسان، تصویری مطلوب و جذاب از تبریز را به نمایش گذاشته تا موجب ارتقا جایگاه این شهر در سطوح مختلف شود.

وی گفت: شهرداری تبریز مفتخر است که اولین جشنواره زنده عکاسی کشور را مدیریت می‌کند و انتظار دارد که اهداف در نظرگرفته شده برای این جشنواره تحقق یابد.

شهردارتبریز عنوان کرد: انتظار می‌رود این جشنواره با بهره گیری از تجارب سه دوره برگزاری این جشنواره، جشنواره چهارم عکس فیروزه را به یک رخداد حرفه‌ای با در نظر گرفتن تمام اصول و مقررات حرفه ای تبدیل شود.

کد مطلب 1291764

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