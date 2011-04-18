جشنواره عکس فیروزه تبریز، اولین جشنواره زنده عکاسی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا نوین ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری چهارمین جشنواره عکس فیروزه افزود: جشنواره عکس فیروزه به جشنواره‌ای هم‌تراز با جشنواره‌های شاخص و تاثیرگذار کشور تبدیل شده است و بی‌شک در آینده نیز در عرصه هنر عکاسی جریان‌ساز خواهد بود .

وی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی رویدادها و اخبار این جشنواره اضافه کرد: ضرورت دارد که رویدادهای این جشنواره در سطح ملی و بین‌المللی بازتاب یافته تا اعتبار و جایگاه آن بیش از پیش ارتقا یابد .

شهردار تبریز همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد تنوع و نوآوری در بخش‌های مختلف جشنواره سراسری عکس فیروزه خاطر نشان کرد: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اجرای این جشنواره به ثبت زیبایی‌ها و سیمای مطلوب شهر تبریز منجر شود .

نوین تاکید کرد: مجموعه شهرداری تبریز که وظیفه برگزاری این جشنواره را بر عهده گرفته در تلاش است که آثار ارائه شده توسط عکاسان، تصویری مطلوب و جذاب از تبریز را به نمایش گذاشته تا موجب ارتقا جایگاه این شهر در سطوح مختلف شود .

وی گفت: شهرداری تبریز مفتخر است که اولین جشنواره زنده عکاسی کشور را مدیریت می‌کند و انتظار دارد که اهداف در نظرگرفته شده برای این جشنواره تحقق یابد .