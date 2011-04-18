ثبت نام مسکن مددجویان بهزیستی در خراسان رضوی تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فرشته سلجوقی ظهر دوشنبه با اشاره به اجرای مرحله‌ نخست نهضت تامین مسکن در سال گذشته، گفت: بهزیستی خراسان رضوی از نظر میزان ثبت نام و از جهت تخصیص سهمیه‌ مسکن، در سطح بهزیستی استان‌ها، رتبه اول کشور را در این سال از آن خود کرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، در اولین مرحله‌ ثبت نام در این استان 27هزار مددجو و معلول در ثبت نام کردند، افزود: سهمیه‌ این استان در سال گذشته شش هزار و 64 واحد مسکونی تعیین شد که طی تفاهم نامه‌های سه جانبه‌ بهزیستی، بنیاد مسکن و اداره‌ کل مسکن و شهرسازی، واحدهای مذکور در حال ساخت است.

وی افزود: در این طرح، کلیه خانواده‌های بی‌سرپرست تحت پوشش بهزیستی، معلولین سرپرست خانوار فاقد مسکن، معلولین مجرد بالای 20 سال فاقد مسکن و زنان و دختران خود سرپرست بالای 35 سال فاقد مسکن را شامل می شود که اولویت بندی، پس از ثبت نام انجام خواهد شد.

مسئول اجرای نهضت تامین مسکن معلولان و مددجویان در بهزیستی استان اضافه کرد: امید است، با تلاش مدیران بهزیستی شهرستان‌ها و مددجویان فاقد مسکن، امسال هم خراسان رضوی در اولویت اول کشور قرار بگیرد.

دولت در راستای تأمین مسکن برای تمام مددجویان تحت پوشش، نهضت تامین مسکن را از سال گذشته به اجرا گذاشته و قرار است در طول سه سال متوالی، برای مددجویان بهزیستی، 200 هزار واحد مسکونی در کل کشور ساخته شود.