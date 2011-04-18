صادرات در بازارچه مرزی مهران 10 درصد افزایش یافت

فرماندار شهرستان مهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ از ابتدای سالجاری به دلیل برداشتن برخی محدودیتها شاهد افزایش صادرات بوده ایم به گونه ای که در فروردین ماه سالجاری 20 میلیون دلار صادرات در مرز بین المللی مهران داشته ایم .

ولی اله حیاتی افزود: این مقدار صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش دلاری 10 درصد رشد داشته و از نظر وزنی 75 هزار تن صادرات داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 200 درصد رشد را نشان می دهد .

حیاتی همچنین به صادرات زود هنگام میوه و تره بار از مرز مهران اشاره کرد و گفت: در سنوات گذشته صادرات میوه و تره بار از تیرماه آغاز می شد اما امسال از ابتدای سالجاری از سرگرفته شده است .

وی خاطرنشان کرد: عمده محصولات صادراتی شامل محصولات ایران خودرو، آجر، ابزار و مصالح ساختمانی، صنایع پلاستیکی، میوه و تره بار و محصولات سایپا دیزل هستند .