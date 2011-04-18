دو سوم ظرفیت شبکه آب گنبد از ماسه پر شده است!

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: برای اصلاح 400 کیلومتر از شبکه انتقال آب شرب شهر گنبدکاووس به 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که باید از منابع ملی تامین شود.

وی به تصفیه خانه فاضلاب گنبد اشاره کرد و گفت: این طرح سال آینده به بهره برداری می رسد.

علیمرادی گفت: بهره برداری کامل از این طرح به 120 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که در صورت تامین آن این پروژه پس از 17 سال، به بهره برداری خواهد رسید.

وی پیشرفت فیزیکی این پروژه را 47 درصد اعلام کرد و گفت: در زمان حاضر از مجموع 270کیلومتر شبکه فاضلاب پیش بینی شده برای پروژه فاضلاب شهر گنبدکاووس، فقط 70 کیلومتر شبکه فرعی و هشت کیلومتر شبکه اصلی اجرا شده است.

شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس در شرق استان گلستان واقع است.