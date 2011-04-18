به گزارش خبرگزاری مهر، "شعله در زمهریر" نمایشی است که به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) از 25 فروردین‌ماه در تالار اندیشه حوزه هنری اجرا می‌شود و تا 23 اردیبشهت‌ماه اجرای آن ادامه دارد.

در این نمایشن که به کارگردانی محمدرضا مداحیان به روی صحنه رفته است، علیرضا مهران، روزبه اختری، ابولفضل حاج علیخانی، حسین شفیعی، بهرام افشاری، مجید خضری به ایفای نقش پرداخته و بازنویسی نمایشنامه را ناصر کریمی بر عهده داشته است.

بهرنگ قدرتی آهنگسازی و نوید فرح مرزی طراحی صحنه،لباس و گریم را انجام داده است. این نمایشنامه که پرمخاطب‌ترین نمایش سال‌های 87 و88 را به خود اختصاص داده است. علاقمندان می‌توانند جهت دریافت بلیت به فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان روبروی مخابرات پیام مراجعه و یا با شماره تلفن 88766030 تماس بگیرند.

