پرونده تخریب کتابخانه وراوینی در انتظار رای قاضی است

صادق فرهمند درباره آخرین وضعیت پرونده تخریب کتابخانه 42 ساله سعدالدین وراوینی در مشکین شهر به خبرنگار مهر گفت: آخرین جلسه دادگاه در هفته پایانی اسفند ماه سال گذشته برگزار شد ووکیل ما و نمایندگان شهرداری نیز حضور داشتند که هنوز رای دادگاه اعلام نشده است.
وی ادامه داد: تعدادی شاهد از کارمندان پیشکسوت کتابخانه در دفاع از مالکیت کتابخانه به نفع نهاد کتابخانههای عمومی حضور یافتند و همچنین مستنداتی مبنی بر مالکیت نهاد از سال 49 ارائه شد وکیل شهرداری نیز در قالب تفاهمنامهای که پیش از این بین این دو سازمان(شهرداری و اداره کل کتابخانههای اردبیل) امضا شده است از عملکرد خود دفاع کرد.
مدیر کل کتابخانههای اردبیل با اشاره به اینکه تخریب ساختمان کتابخانه قدیمی مشکینشهر و همچنین تفاهمنامهای که توسط مدیر قبلی این اداره و شهرداری امضا شده اشتباه بوده است، عنوان کرد: در حال حاضر سند زمین کتابخانه توقیف است در نتیجه شهرداری نمیتواند در آن ساخت و ساز کند و ما به دنبال باز پس گیری حق و حقوق از دست رفته مان هستیم.
فرهمند افزود: شهرداری با استناد به تفاهمنامه امضا شده ساختمان قدیمی را تخریب کرد و ساختمانی نیمه کاره را به ما پیشنهاد کرد که آن را تحویل نگرفته و نمیگیریم چراکه با تحویل گرفتن آن دیگر شکایتمان معنا ندارد.
وی در پاسخ به اینکه سرنوشت کتابهای کتابخانه سعدالدین وراوینی چگونه است؟ گفت: کتابها را در دیگر کتابخانهها ساماندهی کردیم و اعضا را نیز به این مراکز هدایت کردهایم تا مشکلی برای کتابها و اعضا پیش نیاید.
مدیرکل کتابخانههای اردبیل در پایان تاکید کرد که از وضعیت کتابخانه تازه تاسیس شهرداری خبر ندارد و قصد تحویل گرفتن آن را به جای کتابخانه قدیمی سعدالدین وراوینی و زمین آن ندارد.
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