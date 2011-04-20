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۳۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

فرهمند در گفتگو با مهر:

پرونده تخریب کتابخانه وراوینی در انتظار رای قاضی است

پرونده تخریب کتابخانه وراوینی در انتظار رای قاضی است

به گفته مدیر کل کتابخانه‌های اردبیل آخرین جلسه شکایت از شهرداری مشکین شهر برای تخریب کتابخانه سعدالدین وراوینی برگزار شد و هنوز رای قاضی در این باره اعلام نشده است.

صادق فرهمند  درباره آخرین وضعیت پرونده تخریب کتابخانه 42 ساله سعدالدین وراوینی در مشکین شهر به خبرنگار مهر گفت: آخرین جلسه دادگاه در هفته پایانی اسفند ماه سال گذشته برگزار شد ووکیل ما و نمایندگان شهرداری نیز حضور داشتند که هنوز رای دادگاه اعلام نشده است.

وی ادامه داد: تعدادی شاهد از کارمندان پیشکسوت کتابخانه در دفاع از مالکیت کتابخانه به نفع نهاد کتابخانه‌های عمومی حضور یافتند و همچنین مستنداتی مبنی بر مالکیت نهاد از سال 49 ارائه شد وکیل شهرداری نیز در قالب تفاهم‌نامه‌ای که پیش از این  بین این دو سازمان(شهرداری و اداره کل کتابخانه‌های اردبیل) امضا شده است از عملکرد خود دفاع کرد.

مدیر کل کتابخانه‌های اردبیل با اشاره به اینکه تخریب ساختمان کتابخانه قدیمی مشکین‌شهر و همچنین تفاهم‌نامه‌ای که توسط مدیر قبلی این اداره و شهرداری امضا شده اشتباه بوده است، عنوان کرد: در حال حاضر سند زمین کتابخانه توقیف است در نتیجه شهرداری نمی‌تواند در آن ساخت و ساز کند و ما به دنبال باز پس گیری حق و حقوق از دست رفته مان هستیم.

فرهمند افزود: شهرداری با استناد به تفاهم‌نامه امضا شده ساختمان قدیمی را تخریب کرد و ساختمانی نیمه کاره را به ما پیشنهاد کرد که آن را تحویل نگرفته و نمی‌گیریم چراکه با تحویل گرفتن آن دیگر شکایتمان معنا ندارد.

وی در پاسخ به اینکه سرنوشت کتاب‌های کتابخانه سعدالدین وراوینی چگونه است؟ گفت: کتاب‌ها را در دیگر کتابخانه‌ها ساماندهی کردیم و اعضا را نیز به این مراکز هدایت کرده‌ایم تا مشکلی برای کتاب‌ها و اعضا پیش نیاید.

مدیرکل کتابخانه‌های اردبیل در پایان تاکید کرد که از وضعیت کتابخانه‌ تازه تاسیس شهرداری خبر ندارد و قصد تحویل گرفتن آن را به جای کتابخانه قدیمی سعدالدین وراوینی و زمین آن ندارد.

کد مطلب 1291773

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