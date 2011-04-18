رژه نیروهای مسلح مستقر در استان قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، یگان های پیاده و موتورزی و زرهی نیروهای مسلح مستقر در قزوین پیش از ظهر امروز دوشنبه با انجام رژه باشکوهی از مقابل تمثال امام راحل و مقام معظم رهبری توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند.

یگانهای پیاده، زرهی، خودرویی، مخابراتی، موتوری، توپخانه، ش م ر، نیروی انتظامی، لشگر 16 زرهی، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج، سپاه صاحب الامر، جهاد سازندگی، نفر بر و نیروهای پیاده با رژه باشکوهی آمادگی خود را برای دفاع از مرزهای میهن اسلامی و مقابله با هر گونه تهدید علیه کشور اعلام کردند.

در مراسم رژه نیروهای مسلح استان قزوین آیت الله باریک بین، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار، آیت الله اسلامی نماینده مجلس خبرگان رهبری، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران دستگاههای اجرایی، خانواده شهدا و گروههای مختلف مردم نیز حضور داشتند.

در این مراسم از کانون بازنشستگان ارتش که در مسابقات پیشکسوتان جهان به مقام قهرمانی رسیده بودند تقدیر شد.

همچنین هفت سرباز نشان افتخار و لوح یادبود دریافت کردند.