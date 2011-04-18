  1. استانها
  2. قزوین
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۴۱

رژه نیروهای مسلح مستقر در استان قزوین برگزار شد

رژه نیروهای مسلح مستقر در استان قزوین برگزار شد

قزوین - خبرگزاری مهر: نیروهای مسلح مستقر در قزوین به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز با رژه از مقابل جایگاه، تمثال امام راحل و مقام معظم رهبری اقتدار و توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین،  یگان های پیاده و موتورزی و زرهی نیروهای مسلح مستقر در قزوین پیش از ظهر امروز دوشنبه با انجام رژه باشکوهی از مقابل تمثال امام راحل و مقام معظم رهبری توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند.

یگانهای پیاده، زرهی، خودرویی، مخابراتی، موتوری، توپخانه، ش م ر، نیروی انتظامی، لشگر 16 زرهی، ارتش جمهوری اسلامی، سپاه و بسیج، سپاه صاحب الامر، جهاد سازندگی، نفر بر و نیروهای پیاده با رژه باشکوهی آمادگی خود را برای دفاع از مرزهای میهن اسلامی و مقابله با هر گونه تهدید علیه کشور اعلام کردند. 

در مراسم رژه نیروهای مسلح استان قزوین آیت الله باریک بین، نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، احمد عجم استاندار، آیت الله اسلامی نماینده مجلس خبرگان رهبری، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران دستگاههای اجرایی، خانواده شهدا و گروههای مختلف مردم نیز حضور داشتند.

در این مراسم از کانون بازنشستگان ارتش که در مسابقات پیشکسوتان جهان به مقام قهرمانی رسیده بودند تقدیر شد.

همچنین هفت سرباز نشان افتخار و لوح یادبود دریافت کردند.

کد مطلب 1291774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها