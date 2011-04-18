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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۰۴

حفظ آثار کرج بیانیه داد؛

روز ارتش روز حماسه آفرینی های دلاور مردان نیروی زمینی است

روز ارتش روز حماسه آفرینی های دلاور مردان نیروی زمینی است

کرج - خبرگزاری مهر: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در بیانیه ای روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را روز گرامیداشت حماسه آفرینیهای دلاور مردان نیروی زمینی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این بیانیه آمده است: عشق با گلهایی که بر لوله تفنگ هایتان کاشتید جوانه زد و بهار به بار نشست ،استوار ماندید تا کوه ها شکوه، سربلندی و ماندگاری را از شما بیاموزند.

این بیانیه می افزاید: آسمان زیر بال هایتان بود و دریاها در مشت هایتان و زمین ردپایی بود از راز رهایی تان، نامتان همیشه بلند ای سرافرازان بلند قامت ، درود به شما مردان خدا که میراث دار خون شهیدانید و سلام خدا بر شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده های معزز شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران.

29 فروردین مصادف با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های دلاور مردان نیروی زمینی ارتش در طلوع خورشید انقلاب اسلامی است.

مردم ایران اسلامی هیچ گاه رزم غیرتمندانه ی برادران ارتشی خود را در مصاف با دشمن بعثی در هشت سال دفاع مقدس از یاد نخواهند برد و غیور مردان ارتشی ثابت کردند که آماده جانفشانی و دفاع جانانه از نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

در پایان این بیانیه آمده است: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز یاد و خاطره فداکاری های هزاران شهید، جانباز، آزاده و رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی می دارد.

کد مطلب 1291779

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