روز ارتش روز حماسه آفرینی های دلاور مردان نیروی زمینی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این بیانیه آمده است: عشق با گلهایی که بر لوله تفنگ هایتان کاشتید جوانه زد و بهار به بار نشست ،استوار ماندید تا کوه ها شکوه، سربلندی و ماندگاری را از شما بیاموزند.

این بیانیه می افزاید: آسمان زیر بال هایتان بود و دریاها در مشت هایتان و زمین ردپایی بود از راز رهایی تان، نامتان همیشه بلند ای سرافرازان بلند قامت ، درود به شما مردان خدا که میراث دار خون شهیدانید و سلام خدا بر شهیدان، جانبازان، آزادگان و خانواده های معزز شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران.

29 فروردین مصادف با روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و بزرگداشت حماسه آفرینی های دلاور مردان نیروی زمینی ارتش در طلوع خورشید انقلاب اسلامی است.

مردم ایران اسلامی هیچ گاه رزم غیرتمندانه ی برادران ارتشی خود را در مصاف با دشمن بعثی در هشت سال دفاع مقدس از یاد نخواهند برد و غیور مردان ارتشی ثابت کردند که آماده جانفشانی و دفاع جانانه از نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.

در پایان این بیانیه آمده است: اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز یاد و خاطره فداکاری های هزاران شهید، جانباز، آزاده و رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی می دارد.