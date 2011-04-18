20 هزار تن گندم در مهران برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ولی الله حیاتی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته برداشت گندم که در محل فرمانداری این شهر برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه کشاورزان جهت کشت مخارج زیادی را متحمل شده اند و اینک نزدیک به زمان درو محصول است همه اعضا مؤظف به رعایت نکاتی در این خصوص جهت برداشت به آسان ترین و بهترین نحو ممکن و خرید تضمینی محصول توسط دولت است.

وی بیان کرد: با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها و تغییر نرخ سوخت و افزایش آن امسال کرایه حمل و برداشت نیز افزایش می یابد که با توجه به اعلام قیمت و نرخهای مصوب نظارت بر اجرای دقیق آنها قطعاً انجام خواهد گرفت .

حیاتی افزود: امسال هشت هزار و 500 هکتار گندم آبی و شش هزار و 500 هکتار دیم کشت شده که پیش بینی می شود بالای 20 هزار تن برداشت شود.

وی ادامه داد: 60 دستگاه کمباین جهت درو این میزان محصول نیاز است که 15 دستگاه در شهر مهران مستقر هستند و مابقی از طریق جهاد کشاورزی مهران تأمین می شوند.

وی اضافه کرد: امسال بانک متولی خرید گندم و پرداخت وجه کشاورزان بانک سپه است که باید سازو کار لازم را از هم اکنون در نظر گرفته شود.

رئیس کمیته برداشت شهرستان همچنین با اعلام ساعت کار مراکز خرید از هفت صبح تا 24 هر روز از اول اردیبهشت ماه امسال، گفت: تعاون روستایی شهرستان همچنین باید هر دو مرکز خرید خود را فعال نموده و با رعایت ساعت کاری اعلام شده، نظافت مراکز خرید و سیلوها را نیز انجام دهند .

ولی الله حیاتی خاطرنشان کرد: کالیبره کردن باسکولها نیز از دیگر وظایف تعاون روستایی است که باید با حضور نماینده فرمانداری انجام گیرد .