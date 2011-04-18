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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

طرحهای اشتغالزایی معطل مانده تسهیلات دریافت می کنند

طرحهای اشتغالزایی معطل مانده تسهیلات دریافت می کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: همه طرحهای اشتغالزایی مصوب شده از سال 85 تا پایان87 در این استان تسهیلات دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، بانکهای عامل تمامی اعتبارات مورد نیاز طرحهای معطل مانده ای که مصوب شده سال 85 تا پایان 87 هستند و هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده اند را پرداخت می کنند.

وی بیان کرد: اجرای برخی طرحهای اقتصادی در بخشهایی نظیر تعاون، صنایع و جهاد کشاورزی در اولویت حمایتهای دولت قرار دارد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین به آمادگی استان برای استقبال ازمتقاضیان طرحهای اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار کشور میانگین نرخ رشد بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد 12 درصد است که در صورت تحقق اهداف دولت، استقبال متقاضیان و حمایتهای مدیران دستگاههای اجرایی، پیش بینی می شود تاپایان سال 91 نرخ بیکاری استان به هفت تا هشت درصد کاهش یابد.

نوذری اظهار داشت: به منظور کاهش معضل بیکاری و توسعه استان، دولت مقدمات اشتغال بیش از 16 هزار نفر را درسال جاری فراهم می کند.

وی بیان داشت: تلاش می شود تا میزان اشتغالزایی امسال در استان به 30 هزار نفر برسد.

کد مطلب 1291788

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