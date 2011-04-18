طرحهای اشتغالزایی معطل مانده تسهیلات دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس آخرین مصوبات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، بانکهای عامل تمامی اعتبارات مورد نیاز طرحهای معطل مانده ای که مصوب شده سال 85 تا پایان 87 هستند و هنوز موفق به دریافت تسهیلات نشده اند را پرداخت می کنند.

وی بیان کرد: اجرای برخی طرحهای اقتصادی در بخشهایی نظیر تعاون، صنایع و جهاد کشاورزی در اولویت حمایتهای دولت قرار دارد.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد همچنین به آمادگی استان برای استقبال ازمتقاضیان طرحهای اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار کشور میانگین نرخ رشد بیکاری در کهگیلویه و بویراحمد 12 درصد است که در صورت تحقق اهداف دولت، استقبال متقاضیان و حمایتهای مدیران دستگاههای اجرایی، پیش بینی می شود تاپایان سال 91 نرخ بیکاری استان به هفت تا هشت درصد کاهش یابد.

نوذری اظهار داشت: به منظور کاهش معضل بیکاری و توسعه استان، دولت مقدمات اشتغال بیش از 16 هزار نفر را درسال جاری فراهم می کند.

وی بیان داشت: تلاش می شود تا میزان اشتغالزایی امسال در استان به 30 هزار نفر برسد.