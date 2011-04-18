بررسی وخامت آلودگی توسط روباتها و هلیکوپترمینیاتوری/ هشدار روبات فداکار

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات سازمان اتمی ژاپن اعلام کردند بررسی تشعشعات رادیواکتیو واحدهای یک و سه نیروگاه فوکوشیما برنامه هایی که برای تثبیت این مجموعه اعلام شده است را تغییر نمی دهد. کارگران از اولین روز پس از کار افتادن سیستم خنک کننده نیروگاه به دو رآکتور آن وارد نشدند و انفجار هیدروژن در روزهای اول منجر به تخریب سقف این رآکتورها شد.

اکنون روباتی آمریکایی توانسته پس از یک ماه به این دو رآکتور وارد شده و حرارت، فشار و تشعشعات رادیواکتیو محیط را بررسی کند. پیش از اینکه کارگران بتوانند به این دو رآکتور وارد شوند باید اطلاعات بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و میزان تشعشعات رادیو اکتیو بیش از این کاهش پیدا کند.

به گفته آژانس ایمنی صنعتی و هسته ای ژاپن هنوز امکان عملی شدن برنامه شرکت کنترل کننده نیروگاه فوکوشیما ( TEPCO) برای خاموش کردن نیروگاه طی 6 تا 9 ماه آینده وجود دارد. مقامات این شرکت اعلام کرده اند روباتها باید مسیر را برای کارگران باز کنند تا امکان بازگشت آنها به درون ساختمان به وجود بیاید.

روباتهایی که به تدریج در حال بررسی واحدهای مختلف در این رآکتورها هستند، "پک باتز" نام داشته و محصول شرکت iRobots به شمار می روند. این روباتها بر روی نوارهایی مشابه تسمه های تانک حرکت کرده و می توانند درهای بسته را گشوده و درون ساختمانهای رآکتور را بررسی کنند تا بتوانند در نهایت میزان تشعشعات رادیو اکتیو درون ساختمانها را محاسبه کنند.

بر اساس گزارش دیلی تلگراف، این روباتها در کنار هلیکوپتری کنترل از راه دور، به مقامات شرکت کنترل کننده نیروگاه امکان عکسبرداری و بررسی موقعیت و وضعیت درون نیروگاه را داده است در حالی که میزان آلودگی کارگران نیروگاه را به مواد سمی به پایین ترین حد ممکن رسانده است.