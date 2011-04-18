سردار شهیدابراهیمی: بعد از جنگ هم جبهه ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محله قصرالدشت شیراز درآستانه پاییز 1341 باردیگر حال و هوایی بهاری گرفت وکودکی از قبیله سبز سپیدار پا به عرصه حیات گذاشت. دوران پرنشاط کودکی را در دامان پدر و مادری مهربان گذراند و با شور و نشاطی کودکانه راهی مدرسه شد. وی دوران مختلف تحصیل را در زادگاه خود شیراز پشت سر گذاشت و با دریافت مدرک دیپلم از تحصیل فراغت یافت.

شهید حاج محمد ابراهیمی مسجد جامع عتیق شیراز را پایگاه فعالیتهای سیاسی و انقلابی قرار داده و همدوش با امت انقلابی و تحت توجهات و راهنمایی های شهید محراب آیت الله دستغیب قدمهای مؤثری را درجهت پیروزی انقلاب اسلامی برداشت.

از بنیانگذاران بسیج مردمی در شیراز نام سردار شهید محمد ابراهیمی به نیکی می درخشد. او که در بحبوحه انقلاب از هیچ کوششی در جهت برپایی نظام اسلامی دریغ نداشت پس از پیروزی انقلاب نیز مشتاق تر از پیش به فعالیتهای مبارزاتی خود ادامه داد.

در سال 1360 از طریق بسیج سپاه شیراز راهی میادین نبرد حق علیه باطل گردید و حماسه هایی جاودان از خود به یادگارگذاشت.

شهید ابراهیمی در مدت زمان حضور در جبهه در عملیاتهای متعددی شرکت کرد و مسئولیتهای مختلفی را عهده دار گردید. وی مدتی به عنوان معاون تدارکات و لجستیک لشکر 19 فجر به انجام وظیفه پرداخت و علاوه بر این مدتی نیز مسؤلیت مخابرات لشکر را به عهده گرفت.

سردار شهید حاج محمد ابراهیمی عملیاتهای متعددی را عرصه رشادتها و دلاورمردیهای خود ساخته و در راه دفاع از اسلام و میهن اسلامی بارها مورد اصابت تیر و ترکش دشمن بعثی قرار گرفت از جمله در عملیات قدس3 از ناحیه پا دچار آسیب دیدگی شد. با این همه دست از تلاش و مبارزه برنداشت تا اینکه در چهارم تیرماه 1367 بر اثر استشمام گازهای مسموم دشمن در آرامشی ابدی جان به جان آفرین تسلیم کرد و به نام مقدس شهید افتخار یافت. جزیره مجنون وعده گاه دیدار او با شاهد ازلی است.

شهید در فرازی از پیام خود در تبیین این مهم چنین گفته است: "بالاخره جنگ هم چیزی است که تمام می شود ولی بعد از جنگ هم، جهاد هست و جبهه ادامه دارد و آنجایی که انسان وظیفه خداییش را انجام بدهد همانجا برایش جبهه است".