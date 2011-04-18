به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقه در سه رشته شعر، داستان کوتاه و قطعه ادبی برگزار خواهد ‌شد و هر یک از شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر سه اثر خود را تا پانزدهم مرداد به دبیر‌خانه این مسابقه ارسال کنند.

سال گذشته و در پی محاصره سه ساله نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی، کاروانی متشکل از پنج کشتی به نام "کاروان آزادی" حامل کمکهای غذایی و دارویی با بیش از ششصد مسافر از 42 کشور جهان از ترکیه به مقصد غزه به حرکت در‌آمد که در نزدیکی سواحل غزه مورد مورد حمله قرار گرفت. بر اثر این حادثه بیش از 9 مسافر اهل ترکیه به شهادت رسیدند و باقی مسافران به همراه کشتیها به اسارت اسرائیل در آمدند.

علاقه‌مندان به شرکت در مسابقه "کاروان آزادی غزه" می‌توانند آثار خود را به آدرس اینترنتی admin@adabefarsi.ir و یا به دبیرخانه مسابقه به نشانی تهران، خیابان حافظ، تقاطع سمیه، حوزه هنری مرکز، مرکز آفرینشهای ادبی، دفتر ادبیات بیداری ارسال کنند.

