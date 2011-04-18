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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

مدیریت سرای محلات دردشت و تهرانپارس به شهروندان واگذار شد

شهردار منطقه 8 از واگذاری مدیریت سرای محلات دردشت و تهرانپارس به شهروندان ساکن این محلات در قالب طرح مدیریت محله خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: مدیریت شهری همواره سعی دارد تا زمینه مشارکت همگان را در عمران و آبادانی محلات فراهم آورد.

وی با اشاره به واگذاری مراکز فرهنگی - ورزشی به شهروندان افزود: محله محوری یکی از طرحها و برنامه های حائز اهمیت برای خدمات بیشتر و مطلوب تر به شهروندان است.
 
شادالوئی گفت: استقرار و به کار گیری نیروهای کاردان و معتمد از جمله اهداف طرح مدیریت محله است.
 
شهردار منطقه 8 افزود: مدیریت شهری افتخار دارد که شهروندان مشارکت جو این منطقه در تعامل مطلوب همراه خدمتگزاران خود در جهت عمران و آبادانی شهر هستند.
 
وی با اشاره به توسعه فرهنگ ورزش در محلات گفت: با عنایت به تدابیر شهردار تهران در خصوص توسعه ورزش در محلات، شهرداری منطقه 8 تلاش دارد با احداث چندین مجموعه اماکن  ورزشی در سال جاری در محلات بخشی از نیازهای و مطالبات جوانان را پاسخ دهد.
کد مطلب 1291803

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