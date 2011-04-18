ارتش ایران متعهد ترین و مجرب ترین ارتش دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین ظهر دوشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در استان که در میدان ارتش برگزار شد اظهار داشت: ارتش در دوران بعد از انقلاب در بحران های داخلی کارهای ارزشمندی انجام داد و در دوران دفاع مقدس هم در مقابل دشمنی که از سوی استکبار حمایت کامل می شد پیشتاز بود و در کنار، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و مردم به دفاع از میهن پرداخت ودر ساختن کشور نیز سهیم شد.

وی افزود: امروز ارزشها و آرمانهای انقلاب از مرزها فراتر رفته و علاوه بر بیداری ملتها موجب شده است حکومت های ظالم و استکباری به ترس و وحشت بیفتند و جایگاه خود را متزلزل و ناامن ببینند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: امام با دوراندیشی و تعیین روز ارتش موجب تقویت نیروهای مسلح شدند و امروز ارتش با داشتن تجربه کافی از دوران جنگ و تعهد و ایمان قوی توانسته ضمن آشنایی با تاکتیک های نظامی روز و بهره مندی از تجهیزات مدرن به اقتدار خوبی دست پیدا کند.

وی ایمان و ولایت پذیری را ویژگی ارتش ایران دانست و خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی کشور آماده اند تا در هر زمان ممکن خود را فدای میهن کنند و با تبیعت از مقام عظمای ولایت در خدمت به کشور آمادگی کامل دارند.

آیت الله باریک بین روز ارتش را بیانگر حماسه آفرینی های نظامیان سلحشور در دفاع از آب و خاک و ارزشهای اسلامی ذکر کرد و گفت: حفظ آمادگی و وحدت نیروهای مسلح موجب یاس دشمنان است و ما را از توطئه ها مصون می کند.

در این مراسم یگانهای پیاده و موتوری و زرهی نیروهای مسلح از مقابل جایگاه رژه رفتند و اقتدار نظامی خود را به نمایش گذاشتند.

