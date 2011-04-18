گسترش همکاری کمیته امداد و نیروی انتظامی البرز در حوزه مسائل اجتماعی

سرپرست اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره ) استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهردر کرج اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری در زمینه های مختلف فی ما بین این اداره کل و معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استانهای تهران و البرز منعقد شد.



علی سالارکیا افزود: بر این اساس معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استانهای البرز و تهران در بخش فعالیتهای اجتماعی

با کمیته امداد همکاری خواهد کرد.

وی، ارتقای سطح آگاهی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد در بخش آسیب های اجتماعی ، تبادل تجارب و اطلاعات در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، همکاری در برنامه های فرهنگی از جمله برنامه های مشترک است.

پیش از این نیز این دو نهاد در حوزه مستئل اجتماعی و پیشگیری از آسیبها برنامه های مشترکی را اجرا کرده اند.

