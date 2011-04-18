  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

نانوایان متخلف گرگانی 83 میلیون ریال جریمه شدند

نانوایان متخلف گرگانی 83 میلیون ریال جریمه شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی اجتماعی فرماندار گرگان گفت: نانوایان متخلف که در روز طبیعت اقدام به تعطیلی خودسرانه نانوایی کرده بودند بیش از 83 میلیون ریال جریمه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد غریب ظهر دوشبه در کمیسیون تعزیرات شهرستان افزود:  47 مود تعطیلی خودسرانه نانوایی ها در روز 13 فروردین در شهرستان گزارش شده است.

وی گفت: 62 پرونده در این کمیسیون بررسی شد و متخلفان به 83 میلیون و 664 هزار و 250 ریال جریمه شدند.

وی از همکاری اتحادیه خبازان، کارخانه های آرد، خبازی ها در جهت اجرای هدفمند سازی یارانه ها قدرشناسی کرد.
 
غریب بیان داشت: ما با استفاده از تجارب بدست آمده و حمایت مردم شریف و هماهنگی بین دستگاهی برآنیم در ادامه ساماندهی اقتصادی تلاش کنیم.
 
در این جلسه از نظری نژاد و دو تن از خبازان بعلت ارائه خدمات در ایام تعطیلات نوروز به مسافران تقدیر شد.
کد مطلب 1291816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها