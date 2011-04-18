نانوایان متخلف گرگانی 83 میلیون ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد غریب ظهر دوشبه در کمیسیون تعزیرات شهرستان افزود: 47 مود تعطیلی خودسرانه نانوایی ها در روز 13 فروردین در شهرستان گزارش شده است.

وی گفت: 62 پرونده در این کمیسیون بررسی شد و متخلفان به 83 میلیون و 664 هزار و 250 ریال جریمه شدند.

وی از همکاری اتحادیه خبازان، کارخانه های آرد، خبازی ها در جهت اجرای هدفمند سازی یارانه ها قدرشناسی کرد.

غریب بیان داشت: ما با استفاده از تجارب بدست آمده و حمایت مردم شریف و هماهنگی بین دستگاهی برآنیم در ادامه ساماندهی اقتصادی تلاش کنیم.

در این جلسه از نظری نژاد و دو تن از خبازان بعلت ارائه خدمات در ایام تعطیلات نوروز به مسافران تقدیر شد.