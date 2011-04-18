بازی با ذوب آهن آخرین فرصت ماست/ دست و پابسته نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، "پائولو اوتوری" سرمربی برزیلی تیم فوتبال الریان قطر در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب آهن ایران با بیان این مطلب افزود: از ابتدای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا می دانستیم کار دشواری در این رقابت‌ها پیش رو داریم.

وی با تاکید براینکه خوشحال می شوم تیمم در بازی روز سه شنبه نمایش خوبی مقابل ذوب آهن داشته باشد و افزود: در صورت شکست مقابل ذوب آهن عملا شانس راهیابی به مرحله دوم لیگ قهرمانان آسیا را از دست خواهیم داد به همین خاطر با انگیزه و تلاش زیاد با هدف پیروزی مقابل ذوب آهن به میدان می رویم.

سرمربی برزیلی تیم فوتبال الریان قطر با طرح دوباره این موضوع که میانگین سنی تیمش زیر 20 سال است، افزود: به دلیل کم تجربگی بازیکنانم قطعا در بازی فردا مقابل ذوب آهن مانند دیگر دیدارهای مان در لیگ قهرمانان آسیا کار آسانی پیش رو نداریم. تیم جوان من از نظر آمادگی جسمانی و شرایط روحی و روانی در شرایط خوبی به سر می برد و امیدواریم فردا بازی خوبی مقابل ذوب آهن به نمایش گذاشته و پیروز شویم.

اوتوری شکست مقابل تیم ذوب آهن را برای تیم الریان ناامیدکننده خواند و در پاسخ به این پرسش که "بهترین بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن کیست؟"، گفت: ترجیح می دهم در مورد بازی حرف بزنم نه بهترین بازیکن تیم مقابلم!

این مربی برزیلی از غیبت چهار بازیکن تیم فوتبال الریان در دیدار با ذوب آهن خبر داد و گفت: وقوع مصدومیت و محرومیت در فوتبال طبیعی است و اتفاق می افتاد. من برای بازیکن محروم و مصدوم تیمم نفرات و جایگزین‌های خوبی را انتخاب کرده‌ام و قطعا در بازی عصر سه شنبه مقابل ذوب آهن دست و پابسته نخواهیم بود.

وی پیروزی هفته گذشته تیمش مقابل لخویا در لیگ ستارگان قطر را برای بازیکنان این تیم تعیین کننده خواند و گفت: من دیگر به نتایجی که تیم ما کسب کرده است فکر نمی کنم. فعلا نگاه ما به بازی سه شنبه شب است. من انتظار بازی سختی را می کشم، بازی که در آن باید نتیجه لازم را کسب کنیم.

اورتوری تحلیل خود از شرایط تیم‌های حاضر در گروه D لیگ قهرمانان آسیا را این چنین بیان کرد: الان زود است بخواهیم شرایط تیم‌ها را تحلیل کنیم. ما تا پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سه دیدار دیگر پیش رو داریم. شاید فردا و پس از پایان دیدارهای چهارم تیم‌ها بتوانیم تحلیل بهتری در این رابطه داشته باشیم.

تیم فوتبال الریان قطر در هفته چهارم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا ساعت 20 فردا سه شنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف ذوب آهن ایران می رود.