موسسه آموزش عالی "سوره" دانشگاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سوره به عنوان یکی از دانشگاههای وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بهمن ماه سال 1372 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تاسیس و با جذب دانشجو در دوره‌های کاردانی و کارشناسی در رشته‌های صنایع دستی، موسیقی، تئاتر، سینما، معماری، مجسمه سازی، گرافیک و نقاشی فعالیت خود را شروع کرد.

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سوره با هدف احیای حکمت دینی و معنوی به وسیله هنر، شناسایی، احیا و اعتلای هنرهای ملی و مذهبی، مردمی کردن هنر در جامعه اسلامی و تجلی هرچه بیشتر ارزشهای انقلاب و اندیشه دینی در آثار هنری تأسیس شد.

شورای گسترش آموزش عالی طی ابلاغیه ای که 27 فروردین ماه 90 به موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سوره ابلاغ شده آورده است: "شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 23/11/89 خود با ارتقای موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سوره به دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی سوره در تهران موافقت اصولی به عمل آورد. موافقت قطعی منوط به احراز شرایط گردید."