  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۰۱

مصوبه جدید وزارت علوم /

موسسه آموزش عالی "سوره" دانشگاه شد

موسسه آموزش عالی "سوره" دانشگاه شد

شورای گسترش آموزش عالی با ارتقای موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی "سوره" به دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی سوره در تهران موافقت اصولی به عمل آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سوره به عنوان یکی از دانشگاههای وزارت علوم تحقیقات و فناوری در بهمن ماه سال 1372 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تاسیس و با جذب دانشجو در دوره‌های کاردانی و کارشناسی در رشته‌های صنایع دستی، موسیقی، تئاتر، سینما، معماری، مجسمه سازی، گرافیک و نقاشی فعالیت خود را شروع کرد.

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سوره با هدف احیای حکمت دینی و معنوی به وسیله هنر، شناسایی، احیا و اعتلای هنرهای ملی و مذهبی، مردمی کردن هنر در جامعه اسلامی و تجلی هرچه بیشتر ارزشهای انقلاب و اندیشه دینی در آثار هنری تأسیس شد.

شورای گسترش آموزش عالی طی ابلاغیه ای که 27 فروردین ماه 90 به موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سوره ابلاغ شده آورده است: "شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ 23/11/89 خود با ارتقای موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سوره به دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی سوره در تهران موافقت اصولی به عمل آورد. موافقت قطعی منوط به احراز شرایط گردید."

کد مطلب 1291826

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها