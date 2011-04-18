مسابقات علوم آزمایشگاهی دانشمندان کوچک در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، به گفته معاون ابتدایی سازمان آموزش و پرورش استان مسابقات آزمایشگاهی دانش آموزان با عنوان دانشمندان کوچک با حضور 30 گروه سه نفره از دانش آموزان مقاطع چهارم و پنجم ابتدایی برگزار شد که از این تعداد سه گروه به مسابقات کشوری راه می یابند.

جلیلیان با اشاره به اینکه این مسابقه شامل آزمایشهای علمی کتاب علوم دوره ابتدایی است، افزود: این افراد از میان 10 هزار دانش آموز از مدارس سراسر استان و پس از برگزاری مراحل مدرسه، منطقه و شهرستان به این مرحله راه یافته اند.

بیش از 120 هزار دانش آموز در استان ایلام مشغول به تحصیل هستند.

