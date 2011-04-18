شمار بیمه شدگان تامین اجتماعی استان قزوین افزایش یافت

علیرضا محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین از افزایش هشت درصدی تعداد بیمه شدگان اصلی این استان در سال گذشته نسبت به سال 88 خبر داد.

محسنی افزود: استان قزوین در سال 89 نسبت به سال 88 با تحت پوشش قرار دادن 199 هزار بیمه شده اصلی با هشت درصد افزایش تعداد بیمه شدگان اصلی روبرو بوده است.

وی تصریح کرد: از مجموع بیمه شدگان اجباری، اختیاری، حرفه و مشاغل آزاد، راننده، بافنده قالی و قالیچه و مقرری بگیر بیمه بیکاری، بیمه شد گان توافقی و کارگران ساختمانی بیشترین رشد بیمه شد گان در میان رانندگان با 42.5 درصد افزایش و کمترین آنها در میان بیمه شدگان اجباری با 2.8 درصد رشد در سال 89 نسبت به سال قبل از آن است.

محسنی یادآورشد: استان قزوین در سال گذشته با تحت پوشش قرار دادن 685 هزار و43 نفر بیمه شده اصلی و تبعی، رشد 5.3 درصدی نسبت به سال 88 از نظر تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی داشته است.

در سال گذشته بیش از60 هزار شغل در استان قزوین ایجاد شد که این میزان دو برابرتعهد استان برای ایجاد اشتغال بود.





