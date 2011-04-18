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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

تمدید مدت ارسال آثار به جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی

تمدید مدت ارسال آثار به جشنواره روابط عمومی های برتر آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: دبیر نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر آذربایجان شرقی از تمدید زمان ارسال آثار به جشنواره به مدت یک هفته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بابک محمدزاده علمداری پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران افزود: با توجه به استقبال خوب روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی استان و بنا به درخواست برخی دستگاه ها جهت تمدید مهلت و فراهم شدن فرصت مناسب برای شرکت در جشنواره، هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های آذربایجان شرقی تمدید مهلت شرکت در این جشنواره را تمدید کرد.

محمدزاده افزود: پیش از این مهلت ارسال آثار به این جشنواره پایان فروردین اعلام شده بود، که بر این اساس تا هفت اردیبهشت تمدید می شود.

وی تاکید کرد: پس از ارزیابی آثار و بر اساس امتیاز بندی صورت گرفته از سوی کمیته داواران، در هریک از بخش های هشت گانه مسابقه بطور جداگانه از سه شرکت کننده برتر و جمعا 24 نفر طی مراسمی در هفته آخر اردیبهشت ماه با اهدای تندیس و جایزه ویژه تقدیر خواهد شد.

رئیس روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری همچنین اظهار داشت: در جلسه اخیر هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان، دبیران کمیته‌های اجرایی جشنواره نیز انتخاب شدند که طی آن وحید پاکزاد به عنوان دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و تبلیغات این جشنواره منصوب شد.

کد مطلب 1291841

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