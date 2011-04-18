فعالیت دانشگاه علمی کاربردی هلال در مازندران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه نخستین دوره آموزشی موسسه علمی کاربردی هلال مازندران وابسته به جمعیت هلال احمر استان برگزار شد.

در این مراسم که جمعی از دانشجویان، اساتید و مدیران هلال احمر استان حضور داشتند، دکتر آرش سید صالحی مدیر آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر مازندران، در سخنانی اهتمام به ارتقای توانمندی های عملیاتی را از اولویت های جمعیت هلال احمر مازندران عنوان کرد.

وی افزود: سیاست راهبردی جمعیت هلال احمر به عنوان گسترده ترین شبکه امداد ونجات در کشور تربیت نیروهای متخصص و توانمند در قالب دوره های آکادمیک است.

وی افزود: مدیریت بحران اساساً بر پایه علم استوار است و دوران اعمال سیاستهای مبتنی بر آزمون و خطا سپری شده است.

سید صالحی گفت: موسسه جامع علمی-کاربردی هلال مازندرن در دو رشته امداد سوانح و آتش نشانی با گرایش نجات دانشجو پذیرش کرده که افزایش تعداد رشته ها در سال تحصیلی آینده از برنامه های این موسسه است.