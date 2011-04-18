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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۵۶

حبیبی با مهر مطرح کرد:

رئیس جمهور در روش عزل و نصب‌ها تجدید نظر کند

رئیس جمهور در روش عزل و نصب‌ها تجدید نظر کند

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه رئیس جمهور باید برای عزل و نصب ها مطالعه بیشتری انجام دهد تاکید کرد که احمدی نژاد باید در برخی روش ها تجدید نظر بکند.

محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخبار مربوط به تغییر وزیر اطلاعات و مخالفت رهبر معظم انقلاب با این موضوع گفت: من از جریانات غیر رسانه ای مربوط به این موضوع  و اینکه چه مسائلی منجر به این تغییر شد، اطلاع کافی ندارم و تنها در حد اخبار رسانه ها از این اتفاق مطلع شدم ،  اما معتقدم که رئیس جمهور باید در عزل و نصب ها مطالعه بیشتری انجام دهد

وی افزود: با وجود اینکه در تغییرات وزیران گاهی تصمیمات درستی اتخاذ شده است ، اما در مواردی قطعا احتیاج به تامل بیشتر بوده است و رئیس جمهور باید در برخی روش های خود تجدید نظر نماید.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در همین زمینه به موضوع برکناری منوچهرمتکی از وزارت امور خارجه اشاره کرد و افزود: اگر فرض کنیم به زعم رئیس جمهور برکناری منوچهر متکی ضرورت داشت ، اما این روش برکناری به هیچ وجه مورد تایید نیست و اینکه وزیر خارجه را در هنگام مذاکره با رئیس جمهور سنگال برکنار شد ، بدی را در داخل و خارج ایجاد کرد و من با این نوع روشها موافق نیستم.

کد مطلب 1291849

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