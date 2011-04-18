محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اخبار مربوط به تغییر وزیر اطلاعات و مخالفت رهبر معظم انقلاب با این موضوع گفت: من از جریانات غیر رسانه ای مربوط به این موضوع و اینکه چه مسائلی منجر به این تغییر شد، اطلاع کافی ندارم و تنها در حد اخبار رسانه ها از این اتفاق مطلع شدم ، اما معتقدم که رئیس جمهور باید در عزل و نصب ها مطالعه بیشتری انجام دهد

وی افزود: با وجود اینکه در تغییرات وزیران گاهی تصمیمات درستی اتخاذ شده است ، اما در مواردی قطعا احتیاج به تامل بیشتر بوده است و رئیس جمهور باید در برخی روش های خود تجدید نظر نماید.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در همین زمینه به موضوع برکناری منوچهرمتکی از وزارت امور خارجه اشاره کرد و افزود: اگر فرض کنیم به زعم رئیس جمهور برکناری منوچهر متکی ضرورت داشت ، اما این روش برکناری به هیچ وجه مورد تایید نیست و اینکه وزیر خارجه را در هنگام مذاکره با رئیس جمهور سنگال برکنار شد ، بدی را در داخل و خارج ایجاد کرد و من با این نوع روشها موافق نیستم.