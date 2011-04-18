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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

شهریاری در گفتگو با مهر:

ادغام وزارتخانه ها پس از کارشناسی دولت به مجلس ارائه می شود

ادغام وزارتخانه ها پس از کارشناسی دولت به مجلس ارائه می شود

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره ادامه روند ادغام وزارتخانه ها و وضعیت وزارت بهداشت گفت: کار کارشناسی درباره ادغام وزارتخانه ها باید در دولت صورت گیرد و در صورت نیاز به تصویب به مجلس ارائه شود.

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحثی درباره ادغام وزارت بهداشت با سایر وزارتخانه ها یا بخش هایی از وزارتخانه های دیگر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.

وی افزود: اگر دولت پیشنهادی در این زمینه مطرح می کند در آن زمان بررسی لازم در کمیسیون ها و مجلس صورت می گیرد.

شهریاری یادآور شد: طبق قانون برنامه دولت ملزم به کاهش تعداد وزارتخانه ها است اما درباره کیفیت و چگونگی این ادغام ها و کاهش تعداد وزارتخانه ها هنوز موضوعی مطرح نشده بنابراین درباره وزارت بهداشت همین مسئله صدق می کند و نکته ای مطرح نشده است.

کد مطلب 1291850

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