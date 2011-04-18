ادغام وزارتخانه ها پس از کارشناسی دولت به مجلس ارائه می شود

دکتر حسینعلی شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بحثی درباره ادغام وزارت بهداشت با سایر وزارتخانه ها یا بخش هایی از وزارتخانه های دیگر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مطرح نشده است.

وی افزود: اگر دولت پیشنهادی در این زمینه مطرح می کند در آن زمان بررسی لازم در کمیسیون ها و مجلس صورت می گیرد.

شهریاری یادآور شد: طبق قانون برنامه دولت ملزم به کاهش تعداد وزارتخانه ها است اما درباره کیفیت و چگونگی این ادغام ها و کاهش تعداد وزارتخانه ها هنوز موضوعی مطرح نشده بنابراین درباره وزارت بهداشت همین مسئله صدق می کند و نکته ای مطرح نشده است.