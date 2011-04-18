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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۴:۲۲

50 هزار لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

50 هزار لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل فنی و حرفه ای استان لرستان از آموزش بیش از 50 هزار نفر طی سال گذشته در این استان خبر داد.

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این میزان از آموزش های فنی و حرفه ای در سطح مهارتهای پایه و پیشرفته در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، مراکز جوار و بین کارگاهی صنایع و مراکز سیار شهری و روستایی به متقاضیان ارائه شده است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان لرستان افزود: جامعه هدف آموزش های فنی و حرفه ای در استان در سال گذشته چهار گروه شاغلان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی غیرشاغل و کارجویان شهری و روستایی تشکیل بوده است.

فروزش خاطر نشان کرد: از این تعداد 9 هزار و 926 نفر در بخش شاغلان، تعداد13 هزار و 579 نفر در بخش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، تعداد 24 هزار و 770 نفر در بخش کارجویان شهری و تعداد هزار و 686 نفر در بخش کارجویان روستایی آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند.

کد مطلب 1291851

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