50 هزار لرستانی آموزشهای فنی و حرفه ای را فرا گرفتند

علی فروزش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: این میزان از آموزش های فنی و حرفه ای در سطح مهارتهای پایه و پیشرفته در مراکز آموزش فنی و حرفه ای ثابت، آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد، مراکز جوار و بین کارگاهی صنایع و مراکز سیار شهری و روستایی به متقاضیان ارائه شده است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان لرستان افزود: جامعه هدف آموزش های فنی و حرفه ای در استان در سال گذشته چهار گروه شاغلان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی غیرشاغل و کارجویان شهری و روستایی تشکیل بوده است.

فروزش خاطر نشان کرد: از این تعداد 9 هزار و 926 نفر در بخش شاغلان، تعداد13 هزار و 579 نفر در بخش دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، تعداد 24 هزار و 770 نفر در بخش کارجویان شهری و تعداد هزار و 686 نفر در بخش کارجویان روستایی آموزش های فنی و حرفه ای را فرا گرفته اند.