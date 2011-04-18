186 دفتر پیشخوان دولت در لرستان فعالیت دارند

مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 186 دفتر پیشخوان دولت در شهرها و تعداد 360 دفتر آی سی تی در روستاهای استان لرستان فعالیت می کنند.

وی از اپراتور همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه منطقه یاد کرد و اظهار داشت: همراه اول 85 درصد بازار تلفن همراه کشور را در اختیار دارد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان از بخشودگی 10 درصد از بدهی مزمن مشترکین تلفن همراه و تقسیط بقیه بدهی آنها در صورت اقدام برای پرداخت خبر داد و تاکید کرد: سلب امتیاز تلفن همراه مشترکین دارای بدهی از سیاست های این شرکت نیست.

قبادیان با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط شرکت مخابرات در راستای رفع موانع موجود برای تشویق مشترکان و حفظ بازار گفت: در این راستا طرح های مانند طرح میلاد، نوید و طرح عیدانه در استان اجرا شده است.

وی تصریح کرد:‌ استان لرستان در ارزیابی سال 89 موفق به کسب رتبه سوم در کشور در زمینه بازاریابی و مشترکان شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری با عنوان سال جهاد اقتصادی عنوان کرد: اصلاح الگوی مصرف، همت و کار مضاعف زمینه ساز جهاد اقتصادی مورد نظر رهبر فرزانه انقلاب است.

قبادیان افزود: شعارهایی که رهبر معظم انقلاب در دهه پیشرفت و عدالت تعیین کرده اند، در راستای سیاست های کلان نظام و تمرکز بر توسعه اقتصادی و ارتقا جایگاه کشور است.

وی با اشاره به اینکه امروز دولت و نظام به این نتیجه و باور رسیده اند که در عرصه اقتصادی باید جهاد اقتصادی صورت گیرد، تصریح کرد:‌ برای تحقق این شعار تمام دوستداران نظام باید در عرصه اقتصادی رویکردی جهادی داشته باشند.