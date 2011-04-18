صادرات مخفیانه عصاره شیرین بیان/ 1.5 میلیون دلار فروش گیاهان دارویی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد صالح مصطفوی با اشاره به قاچاق برخی اقلام گیاهان دارویی از جمله کشف سه تن سقز و آنغوزه و بهره برداری غیر مجاز به ارزش 150 میلیون تومان بیان کرد: این کشفیات مربوط به استانهای غرب کشور ازجمله کردستان، لرستان، کرمانشاه و ایلام است.

وی با بیان اینکه قدمت درختان بنه در فارس به 200 تا 300 سال می رسد، افزود: هرگونه برداشت و یا قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی شامل گیاهان دارویی تحت هر عنوان ممنوع است.

رئیس اداره بهره برداری منابع طبیعی استان فارس عنوان کرد: ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استان موظفند به دلیل شرایط خاص رویشگاهی و اکوسیستم بسیار شکننده رویشگاه این گونه ها از مجوز بهره برداری و صدور آن خودداری کنند.

مصطفوی افزود: بهره برداری تنها با ارائه طرح و تصویب کمیته فنی منابع طبیعی و در راستای توسعه گیاهان دارویی بعد از کشت امکان مجوز لازم از ادارات منابع طبیعی استان برای متقاضیان فراهم می شود.

صادرات 310 هزار کیلویی گیاهان دارویی

وی در ادامه سخنان خود از صادرات 310 هزار کیلویی گیاهان دارویی به کشورهای آسیایی، اروپایی و حوزه خلیج فارس در سال گذشته خبر داد.

وی ادامه داد: مهمترین این گیاهان آنغوزه، بادام کوهی، باریجه، زدو، وشا، کتیرا و مستکی بوده و به کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، استرالیا، دبی، هندوستان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.

رئیس اداره بهره برداری منابع طبیعی استان فارس درآمد حاصل از فروش گیاهان دارویی فارس در سال گذشته را 1.5 میلیون دلار ذکر کرد و افزود: در مجموع صادرات گیاهان دارویی در سال 89 نسبت به سال قبل از آن بیش از دو برابر افزایش یافته که این امر رضایت بخش نیست.

مصطفوی با اشاره به فرسودگی و قدیمی بودن دستگاه های کارخانجات گیاهان دارویی در فارس و نیز نبود دستگاه های فرآوری به امکانات روز دنیا در این استان نیز بیان کرد: این امر موجب شده تا به دلیل کیفیت پائین این فرآورده ها، کشورهای خارجی با افزایش تقاضای خام این گیاهان رو به رو شوند.

وی ادامه داد: گیاه شیرین بیان را کیلویی 1.8 دلار می خرند و این در حالیست که پدر و عصاره این گیاه به رغم هزینه فراوان تنها به ارزش سه دلار به فروش می رسد.