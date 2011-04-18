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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

80 تیم در لیگ فوتبال محلات همدان شرکت می کنند

80 تیم در لیگ فوتبال محلات همدان شرکت می کنند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهدای شهرداری همدان گفت: در سال جاری 80 تیم در مسابقات فوتبال محلات همدان شرکت می کنند.

حسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: برنامه ریزی مقدماتی در راستای برگزاری هرچه بهتر این دوره از مسابقات انجام شده و اواخر هفته جاری با دعوت از مسئولان اجرایی رقابت‌ها، تصمیم گیری در خصوص نحوه برگزاری این دوره از پیکارها انجام می شود.

وی اظهار داشت: هدف باشگاه شهدای شهرداری ترویج ورزش در بین جوانان و نوجوانان محلات مختلف شهر همدان است.

مدیرعامل باشگاه شهدای شهرداری همدان اضافه کرد: این رقابت‌ها به زودی در زمین‌های خاکی مشخص شده در نقاط مختلف شهر همدان آغاز می‌شود.

محمدی خاطرنشان کرد: باشگاه شهدای شهرداری تمام امکانات را برای برگزاری مطلوب این رقابت‌ها و رضایت تیم‌های محلات شهر مهیا کرده است.

کد مطلب 1291859

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